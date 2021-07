Menino de 3 anos passa mal e morre no aeroporto de Guarulhos

Uma criança de 3 anos morreu após passar mal no aeroporto de Guarulhos, por volta das 18h da última segunda-feira (5).

De acordo com a Polícia Civil, às 17h30, o resgate foi acionado para uma ocorrência no setor de desembarque oeste do aeroporto, próximo ao supermercado Extra. No local, a criança, João Miguel Gonzaga Oliveira, estava na calçada, onde os pais tentavam reanimá-lo.

A criança foi levada ao posto médico do aeroporto sem sinal de vida. Após uma hora, com diversas tentativas e procedimentos médicos, foi declarada a morte do menino.

O corpo de João passou pelos exames necroscópicos no IML (Instituto Médico Legal) de Guarulhos. Segundo o IML, a criança já foi retirada pelos pais, na manhã desta terça-feira. O velório e sepultamento serão realizados no estado do Ceará, onde mora a família.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Guarulhos, como morte suspeita.