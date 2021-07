Secretaria de Educação participa de webinário da Prefeitura de Hortolândia

Na tarde desta segunda-feira (12) a Secretaria de Educação de Guarulhos participou do 8º encontro do Percurso de Webinários Educação na Rede, realizado pela Prefeitura de Hortolândia, por meio de sua Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Os temas abordados foram os desafios e oportunidades na construção do currículo e a experiência de sucesso no município de Guarulhos.

O webinário contou com a participação da subsecretária de Educação de Guarulhos, Fábia Aparecida Costa, que falou sobre o processo de reelaboração da Proposta Curricular do Quadro de Saberes Necessários (QSN) em 2019, de acordo com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), além do compromisso da rede municipal de ensino em valorizar a história e a trajetória de todos os educadores.

“A elaboração do documento foi feita por muitas mãos, com as contribuições de professores, gestores, supervisores, colaborações dos conselhos e consulta pública, sempre refletindo as vivências em sala de aula e a realidade da comunidade. O currículo ideal não é aquele que é imposto ou tem a melhor escrita, mas o que funciona verdadeiramente, que respeita a educação integral e de forma coletiva, por isso, ele foi bem sucedido e hoje nossos educadores são protagonistas dessa construção”, explicou Fábia.

Além das experiências para propor uma boa proposta curricular para professores e alunos da rede municipal de educação de Hortolândia, o encontro abordou ainda a parceria com a Fundação Vanzolini para organização e sistematização de todo o material.