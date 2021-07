Prefeitura inicia projeto Aprendendo a Gerar Renda nesta segunda-feira (19)

A pizza surgiu há pelo menos seis mil anos e até hoje permanece uma iguaria muito popular apreciada em todo o mundo. Para ensinar a prepará-la, a primeira videoaula do projeto Aprendendo pra Gerar Renda será disponibilizada no site da Prefeitura de Guarulhos na próxima segunda-feira (19), a partir das 19h30.

Em sua segunda edição, a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, prevê nove videoaulas de culinária com receitas de vários pratos, as quais serão postadas sempre às segundas-feiras no site www.guarulhos.sp.gov.br.

O objetivo é oferecer às famílias oportunidades de aprendizagens que possam servir como alternativa de geração de renda e estímulo ao empreendedorismo na pandemia e superar problemas como desemprego, já que os cursos presenciais da pasta foram suspensos em 2020 para evitar aglomerações.

A videoaula sobre pizzas será ministrada pelo formador David Novais, que ensinará ainda as diversas variações do prato e o preparo do molho de tomate especial, o qual serve como base para várias receitas de lasanha, nhoque e macarrão.

O projeto vai ensinar preparos de receitas de doces, sobremesas, pratos japoneses e salgados como lua de mel de maracujá, doce de leite e creme, bolo de milho com curau, torta holandesa, escultura em frutas e legumes, sushi, yakissoba, coxinha creme e quiche de alho-poró.