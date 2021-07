Cras Sítio dos Morros encerra ciclo de pré-conferências da Assistência Social

O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Sítio dos Morros sediou nesta sexta-feira (23) a terceira e última pré-conferência da Assistência Social, que contou com 20 participantes. Os encontros ocorreram também nos Cras Marcos Freire e Ponte Alta, com público reduzido e orientações sanitárias de prevenção à covid. O objetivo foi discutir propostas para a 12ª Conferência Municipal, que será realizada online no dia 24 de agosto, das 8h às 14h.

Com o tema “Assistência social: direito do povo e dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”, a conferência é um espaço de mobilização para a participação popular. A Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) e a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/Suas 2012) preconizam as conferências como instância que têm como foco a avaliação da política de assistência social e a construção de diretrizes para o aprimoramento do sistema único.

O encontro foi promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social em parceria com a secretaria municipal da área. O credenciamento para participar deve ser feito pelo email [email protected], no período de 2 a 6 de agosto.