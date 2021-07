Creme de Pinhão é a novidade desta sexta-feira no Festival de Sopas Ceagesp

Depois da Sopa de Cebola, o Creme de Pinhão é um dos sabores mais apreciados pelo público do Festival de Sopas Ceagesp. Para atender aos fãs desse creme, a organização do evento decidiu colocá-lo no cardápio toda sexta-feira.

Assim, quem gosta desse sabor exclusivo, pode se programar para ir ao Festival de Sopas Ceagesp toda sexta. O estoque de pinhão já foi reforçado para garantir esse prato exclusivo até o fim do evento, previsto para 29 de agosto.

Com o Creme de Pinhão com Cream Cheese disponível toda sexta-feira, agora tem especial do dia quase todos os dias. Na quarta é dia de tomar Canjica Doce no Festival de Sopas. Quinta-feira tem Sopa de Siri Gratinada; sexta o Creme de Pinhão e o domingo fecha a semana com Sopa de Chocolate com frutas da época.

Tudo isso, além de todos os sabores programados para a semana. Isso sem contar a famosa Sopa de Cebola, nas versões gratinada e sem gratinar. Essa atração é diária e fixa no cardápio de todas as semanas do evento.

Lista completa de sopas desta semana (até domingo – 25/07)

Capeletti in Brodo

Caldo de Mocotó

Caldo de Quenga

Caldo Verde

Creme de Legumes com Abóbora

Sopa de Cebola

Sopa de Cebola Gratinada





Especiais da Semana



Canjica doce (quarta-feira)

Sopa de Siri Gratinada (quinta-feira)

Creme de Pinhão com Cream Cheese (sexta-feira)

Sopa de Chocolate com Frutas da Época (domingo)

Acompanhamentos: calabresa frita, parmesão ralado, ricota temperada, alho frito, cebolinha, salsinha, farofa temperada, pães e croutons.

Funcionamento

Para tomar todas as sopas, quantas vezes quiser, o valor por pessoa é de R$ 54,90 (não há cobrança de taxa de serviço). Nesse valor fixo por pessoa, estão incluídos ainda acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, entre outros itens.

As bebidas, as sobremesas e os itens da mesa de antepastos são cobrados à parte. Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez, pagam metade do valor.

Uma mesa de queijos e antepastos fica à disposição, logo na entrada do evento. Porém, o preço é cobrado à parte. Vinhos, de várias nacionalidades, refrigerantes, sucos e sobremesas também são cobrados à parte.

Horários

O evento funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. O horário é das 17h30 às 23h. A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo). O estacionamento de automóveis fica no mesmo local.