Guarulhos comemora o Dia do Policial Rodoviário Federal

O Dia do Policial Rodoviário se comemora nesta sexta-feira (23) e homenageia os policiais que são responsáveis em garantir a tranquilidade e segurança de milhares de pessoas que utilizam diariamente as vias rodoviárias para se locomover.

A escolha do dia 23 de julho é uma referência da criação do primeiro quadro de profissionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 23 de julho de 1935, quando eram conhecidos como “inspetores de tráfego”. Antônio Felix Filho, conhecido como “Turquinho”, foi o primeiro patrulheiro rodoviário federal. Em 1935, seu trabalho era vigiar as rodovias Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo e União Indústria. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal era chamada de “Polícia das Estradas”, grupo criado pelo governo Washington Luís, em 24 de julho de 1928.

Em Guarulhos, uma lei municipal comemora o Dia do Policial Rodoviário na cidade que prevê a condecoração dos policiais rodoviários que mais se destacaram no exercício de suas funções, independente de sua patente, devidamente indicados por seu superior maior no âmbito da 1ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. As ações integradas entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Civil Municipal (GCM) têm colaborado para diminuir o índice de criminalidade dentro dos limites do município.

O caso mais recente foi aquele que com o apoio de cães farejadores da equipe do Canil da GCM, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de 3.122 quilos de maconha. A droga estava escondida sob a carga de sucata de um caminhão abordado na rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, e levado para a base operacional da PRF, em Guarulhos, depois que os policiais federais desconfiaram das informações do motorista sobre a origem e o destino da viagem.

Foi solicitada, então, a ajuda dos cães. Conduzidos pelos agentes da GCM, a cadela dobermann Troia e o pastor-belga Ventania sinalizaram para a presença de drogas no caminhão e apontaram a localização na carroceria.

A ação rendeu uma homenagem do prefeito Guti, no dia 7 de julho, que entregou, no auditório do Paço Municipal, nove certificados de honra ao mérito para agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e também da Polícia Rodoviária Federal (PRF).