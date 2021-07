CCR NovaDutra apoia campanha para incentivar o aleitamento materno

A amamentação é uma das etapas mais importantes para a vida do bebê e da mãe, além do fortalecimento dos vínculos afetivos. Para destacar a importância do aleitamento materno, a CCR NovaDutra apoia a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que traz como temática a proteção da amamentação.

Durante o mês de agosto, a cor dourada faz alusão à campanha mundial, destacando a conscientização dos pais e familiares sobre o seu papel no apoio à prática do aleitamento materno. Na via Dutra, a iniciativa ganha apoio em mensagens em alusão à campanha nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), dicas e entrevistas sobre o assunto na programação da CCRFM 107,5, além de ações internas desenvolvidas para os colaboradores.

Programa Gestantes

Para promover medidas preventivas e educativas, a CCR NovaDutra conta com um Programa de Gestantes para as colaboradoras, com o objetivo de atender às necessidades da mulher, por meio do acompanhamento da equipe de Medicina do Trabalho em consonância com as orientações do médico de referência das gestantes, com informações desde o pré até o pós-parto.

“Com o Programa de Gestantes, buscamos cuidar, cada vez mais, da saúde das mamães e dos bebês com dicas e informações sobre o autocuidado e os cuidados com o bebê e o aleitamento materno. A amamentação traz muitos benefícios para a criança, como o maior contato com a mãe, a melhora na digestão e minimiza as cólicas, reduzir os riscos de doenças alérgicas e a incidência de câncer de mama, ovário e endométrico”, afirma Gustavo de Oliveira Santos, Coordenador Médico da CCR NovaDutra.