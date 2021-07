Guarulhos antecipa para segunda-feira a vacinação de pessoas com 25 anos ou mais contra a covid-19

Os moradores de Guarulhos com 25 anos ou mais já podem entrar no site da Prefeitura (bit.ly/VacinaGru) e agendar sua vacina contra a covid-19 para a próxima semana em uma das 68 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Esse público, que pelo calendário estadual está previsto para começar a ser imunizado somente no próximo dia 5, já poderá receber a vacina a partir da próxima segunda-feira (2) na cidade.

A antecipação da vacinação de mais uma faixa etária na cidade foi determinada pelo prefeito Guti, que também isentou mais um grupo de cadastro e agendamento para recebimento da vacina. A partir de segunda-feira (2), as pessoas de 30 anos ou mais que ainda não se imunizaram contra a covid-19, poderão procurar espontaneamente uma UBS para tomar a dose.

“Estamos fazendo dessa forma, iniciando a vacinação dos públicos novos mediante agendamento e liberando aos poucos os demais para receber a vacina em demanda espontânea, para evitar fila e aglomerações e isso tem dado muito certo. Nossa expectativa é já começar no próximo dia 9 a imunização de toda a população adulta maior de 18 anos e, no dia 16, a das crianças acima de 12 anos com comorbidades”, lembrando que muitas pessoas ainda não retornaram para tomar a segunda dose e isso é fundamental para que a gente fique livre desse vírus”, destacou o prefeito.

Documentos necessários:

Tanto as pessoas que agendam a vacina pelo site como aquelas liberadas para receber o imunizante em demanda espontânea precisam levar no dia da vacinação um comprovante de residência no município, documento de identidade com foto, CPF e cartão SUS. No caso da população que integra os públicos prioritários, como, por exemplo, portadores de comorbidades, transplantados e imunossuprimidos, é necessário apresentar também os documentos específicos exigidos para cada um desses grupos.