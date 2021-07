Guarulhos recebe lote com 94.385 vacinas nesta segunda-feira (02)

A região do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê recebe na próxima segunda-feira (02) um novo lote de imunizantes, com 115.890 doses de AstraZeneca e 98.170 de CoronaVac. Os imunizantes são direcionados para primeira dose em jovens de 25 a 27 anos e para segunda dose de pessoas com comorbidades de 50 a 59 anos.

Com um total de 214.060 doses, este é o maior lote direcionado para a região desde o início da campanha de imunização, no final de janeiro. O Alto Tietê alcança, com essa nova remessa, a marca de 2.516.025 vacinas recebidas, entre primeira e segunda dose e dose única.

Confira o quantitativo por município:

(D2 ASTRAZENECA – Pessoas com comorbidades 50 a 59 anos / D1 CORONAVAC – Pessoas de 25 a 27 anos)