GCM encerra capacitação em patrulhamento ambiental nesta sexta-feira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Efag), encerra nesta sexta-feira (13) o curso Capacitação em Patrulhamento Ambiental. A entrega dos certificados será nesta tarde e a cerimônia contará com a presença do prefeito Guti.

A atividade, que foi coordenada pelo inspetor-geral e engenheiro Pedro Sarmento Alves, capacitou 34 guardas municipais das cidades de Arujá, Campos do Jordão, Itaquaquecetuba, Itararé, Poá e Mairiporã, além de Guarulhos, com estudos sobre legislação ambiental, biologia e manejo de animais silvestres, fauna, tráfico de animais, vegetação nativa da Mata Atlântica, entre outras disciplinas. Do total de 34 agentes, 13 são de Guarulhos e com o curso de capacitação passam a integrar os quadros da Inspetoria de Patrulhamento Ambiental.

O professor Tadeu Corrêa, chefe da Efag, destaca a importância do curso. “O objetivo é capacitar os GCMs para atuarem na conservação e preservação do meio ambiente em suas cidades. Os conhecimentos adquiridos permitirão prevenir e reprimir crimes e infrações ambientais, além do resgate e captura de animais silvestres em situação de risco ou maus-tratos”, explicou.