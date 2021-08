Cemear apresenta 1º Recital Virtual de Música com a participação de 22 alunos

Os alunos do Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) realizaram o 1º Recital Virtual de Música durante as aulas que aconteceram de forma remota em meio à pandemia. O repertório da apresentação, que teve a participação de 22 alunos, foi baseado no livro Meu Piano é Divertido. Para assistir ao vídeo do recital basta acessar o canal da Secretaria de Educação no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=kLg7Vl82JlU).

Durante as aulas remotas, tanto professores quanto alunos se adaptaram aos novos desafios que foram apresentados ao longo do processo de ensino e aprendizagem, impulsionando-os a reinventar formas de expressar a arte no anseio por superar as dificuldades e promover um ambiente acolhedor e propício à expressão, à percepção e à criatividade.

A professora de música do Cemear, Adriana Rolin de Moraes Fernandes, propôs para suas turmas de crianças, jovens e adultos a elaboração do recital e pediu que escolhessem, dentre o repertório estudado, uma ou mais músicas para compor a gravação e a finalização do material.

“Nas aulas, que aconteciam uma vez por semana, mesmo de maneira virtual eram perceptíveis o desenvolvimento e o interesse crescente dos alunos em se apropriar dos saberes adquiridos, de experimentar e ampliar o repertório”, destacou Adriana.

Cemear

O Cemear, espaço vinculado à Secretaria de Educação de Guarulhos, oferece aos interessados cursos gratuitos de língua estrangeira (inglês e espanhol), música, com destaque para prática de banda, teclado, flauta e violão e dança, com ballet clássico e jazz dance por meio do programa Educadança.