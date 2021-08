Preso que fugiu da PCE em Cuiabá é recapturado em Guarulhos

O presidiário Fernando Santos Penha, de 32 anos, que fugiu da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, no dia 5 de agosto, foi recapturado nesta quarta-feira (18) no Aeroporto de Guarulhos. O destino dele era o Rio de Janeiro (RJ).

Fernando estava usando documento falso em nome de Carlos Eduardo Ribeiro e tinha R$ 4 mil em espécie.

O foragido estava sendo monitorado por policiais penais da inteligência da PCE e um deles estava no mesmo voo que o preso. A Polícia Federal foi informada e ajudou no cumprimento do mandado de prisão expedido pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, Geraldo Fidélis.

O presidiário foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guarulhos e será encaminhado para Cuiabá.

Fernando era um dos presos trabalhadores da fábrica de pré-moldados dentro da PCE. Ele aproveitou o momento em que houve queda de energia, jogou um cabo pelo muro, escalou e pulou. Do lado de fora havia um carro branco em que ele entrou e fugiu.

Ele cumpre prisão por tráfico de drogas, homicídio qualificado e roubo, entre outros crimes.