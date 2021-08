Guarulhos amplia vacinação contra a covid-19 de adolescentes com comorbidades

A Prefeitura de Guarulhos vai promover mais uma antecipação do calendário de vacinação contra a covid-19 e iniciará na próxima segunda-feira (23) a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência, bem como gestantes e puérperas nessa faixa etária. Esse novo grupo, que estava previsto para começar a ser vacinado somente no dia 26 pelo Plano Estadual de Imunização, já poderá efetuar o agendamento de sua vacina pelo site bit.ly/VacinaGru para a próxima semana.

A mais nova antecipação foi anunciada nesta sexta-feira (20) pelo prefeito Guti, que também liberou do agendamento a população adulta. Com isso, a partir de segunda-feira (23), as pessoas com 18 anos ou mais que ainda não tomaram a vacina contra a covid-19 poderão ir diretamente a uma das 68 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para se imunizar sem precisar agendar.

Vacinação dos adolescentes será em 19 polos

Já a vacinação dos adolescentes será feita em 19 polos: UBS Cecap, Ponte Grande, Tranquilidade, Flor da Montanha, Vila Galvão, Continental, Recreio São Jorge, Cidade Martins, Jovaia, Acácio, Carmela, Haroldo Veloso, Ponte Alta, Marinópolis, Marcos Freire, Cummins, Piratininga, Jurema e também o Ambulatório da Criança (Centro).

Para se vacinar eles precisam levar comprovação de comorbidades, deficiência, gestação e puerpério, bem como documento com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. A vacinação de pessoas de 12 a 17 anos está condicionada à autorização dos pais ou responsáveis legais, cuja presença aos postos não é obrigatória. No entanto, nesses casos, eles devem preencher e assinar o Termo de Assentimento para que o adolescente possa ser imunizado.