Prefeitura entrega 500 kits com absorventes em comunidades

A Prefeitura de Guarulhos distribuiu nesta quinta-feira (26) mais 500 kits com absorventes higiênicos, agora na comunidade São Rafael, no bairro homônimo, e naquela localizada na estrada do Caminho Velho, Jardim Nova Cidade. Até a presente data já foram distribuídos em 15 comunidades espalhadas pelo município 6.294 kits com um panfleto informativo e oito absorventes higiênicos doados por empresas e pela população.

O projeto Mude Esse Ciclo visa a proporcionar mais dignidade ao público feminino em vulnerabilidade social durante o ciclo menstrual, combater a pobreza menstrual (a escassez de recursos para cuidados íntimos) e ampliar o acesso sobre o tema e seus efeitos para possibilitar a melhoria da qualidade de vida.

Desde 2014 a Organização das Nações Unidas (ONU) considera o acesso adequado à higiene menstrual um direito que deve ser tratado como questão de saúde pública e de direitos humanos. Durante a pandemia, o acesso a absorventes higiênicos pela população vulnerável ficou ainda mais difícil.

Para as jovens o problema é amplificado, já que a pobreza menstrual afeta o desempenho escolar, o que restringe o seu potencial de desenvolvimento na vida adulta. Dados da ONU apontam que, no mundo, 10% das estudantes já faltaram à escola durante o período menstrual – no Brasil esse número é ainda pior: 25%. Estima-se que, no país, cada estudante perca em média 45 dias de aula por ano letivo devido à pobreza menstrual.

Caixas coletoras com o cartaz do projeto Mude Esse Ciclo estão espalhadas nas secretarias municipais e no Fundo Social de Solidariedade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2087-7400.