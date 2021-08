Exposição em Bonsucesso apresenta trabalhos de grupos ligados aos festejos da Carpição

Neste sábado (28) e domingo (29), das 9h às 18h, o projeto Carpição Ressignificação e Permanência apresenta a exposição de trabalhos de grupos ligados aos festejos em celebração a Nossa Senhora de Bonsucesso, no Centro de Cultura Popular Carpição. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

O projeto, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do FunCultura, usa multilinguagens e lança novo olhar para a cultura popular guarulhense no festejo da Carpição com estandartes, lambe-lambes e documentários.

Por meio de ações artísticas e culturais, a exposição tem o objetivo de dar visibilidade à dimensão simbólica, artística e econômica, patrimonial e turística dos grupos tradicionais da cidade. Com os quase 300 anos de festejo da Carpição em Guarulhos, objetiva ainda sensibilizar o local, o regional, o estadual e o nacional em relação ao maior e mais expressivo ciclo de cultura popular da cidade, realizado no bairro de Bonsucesso.

Além de artistas e grupos, o projeto Carpição Ressignificação e Permanência contempla ações transversais de patrimonialização imaterial, produção cultural, economia criativa, pertencimento, salvaguarda, visibilidade e capilaridade da cultura popular dos festejos da Carpição.

Para saber mais e acompanhar os eventos acesse o perfil do projeto no Instagram e o site www.festadacarpicao.com.br.

Serviço

Exposição do projeto Carpição Ressignificação e Permanência

Data: dias 28 e 29 de agosto

Horário: das 9h às 18h

Local: Centro de Cultura Popular Carpição. Rua Catarina Maria de Jesus, s/nº Bonsucesso

Entrada gratuita

Classificação livre