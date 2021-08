Guarulhos participa de fórum internacional de educação em setembro

O 2º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê terá início na próxima quinta-feira (2), das 18h às 21h, com o tema Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Desafios e Perspectivas em Tempos de Pandemia. O evento é uma iniciativa das secretarias de Educação das cidades que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), voltado especialmente aos educadores da região e aberto ao público, e contará com palestras e debates com especialistas do Brasil e do exterior.

O fórum será transmitido online pelo YouTube (https://www.youtube.com/c/forumeducacaoaltotiete) e contará com a participação de importantes nomes da educação nacionais e internacionais. O encontro vai reunir mais de sete mil profissionais das redes públicas de ensino dos 12 municípios que integram o consórcio: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano, que atendem diariamente cerca de 155 mil crianças entre seis e dez anos de idade. Esses profissionais já foram previamente inscritos pelas secretarias e, por sua participação, receberão certificados.

Ao longo do mês serão cinco transmissões ao vivo, nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de setembro, sempre às quintas-feiras das 18h às 21h, tendo como foco os anos iniciais do ensino fundamental e os desafios impostos pela pandemia. As palestras e debates discutirão as consequências da paralisação das atividades escolares, do isolamento social de crianças e professores e os cuidados para a saúde e a garantia dos direitos educacionais de alunos, profissionais e das famílias na retomada das atividades.

Posteriormente às mesas virtuais, os inscritos poderão acessar o portal do evento (www.forumeducacaoaltotiete.com.br) para o envio dos relatórios. O espaço virtual publica as experiências dos educadores da região e uma seleção atualizada de documentos e materiais de apoio relativos aos impactos da pandemia sobre a educação das crianças. Nele se encontram também todas as informações sobre o evento, como a programação, as biografias de seus palestrantes e dados estatísticos detalhados sobre diversos aspectos dos municípios da região.

O fórum conta com o apoio da Unesco, da União dos Dirigentes Municipais de Educação de São Paulo (Undime), do Itaú Social, da Fundação Santillana, da Fundação SM e da Oficina Municipal. A organização executiva é do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA). A primeira edição do fórum, em 2020, alcançou mais de 22 mil pessoas em todo Brasil.