Quatro UBS aplicarão segunda dose contra a covid e farão consultas agendadas neste sábado

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Primavera, Vila Fátima, Dinamarca e Seródio abrirão neste sábado (11), das 8h às 16h, para atender pacientes com consultas e exames agendados, bem como para aplicar a segunda dose contra a covid-19 em quem por algum motivo perdeu o aprazamento. Além disso, oferecerão em livre demanda as demais vacinas de rotina e testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatite C.

A abertura de UBS aos sábados integra o programa Saúde Agora, que tem por objetivo ampliar o acesso à assistência, especialmente para quem não consegue atendimento durante a semana. Suspensa por seis meses no início do ano em razão do recrudescimento da pandemia de covid-19, a ação foi retomada no dia 21 de agosto.

Em dois dias de Saúde Agora, uma vez que no último sábado não houve funcionamento de UBS por conta da emenda do feriado de 7 de setembro, foram realizadas 656 consultas médicas, 452 de enfermagem, 439 exames de Papanicolau coletados, além de 169 testes rápidos para detecção do HIV, 168 para o diagnóstico da sífilis e 163 para hepatite C efetuados. Também foram dispensados mais de 660 medicamentos nas farmácias e aplicadas cerca de 500 doses de vacina.

Vacinação de acamados

Ainda neste sábado algumas UBS farão a aplicação da dose de reforço contra a covid-19 em domicílio para idosos acamados cadastrados. As equipes de saúde que irão realizar a imunização na casa dos pacientes são das seguintes unidades: Rosa de França, Primavera, Tranquilidade, Vila Barros, Nova Bonsucesso, Ponte Alta e Cumbica II, totalizando mais de 120 visitas.