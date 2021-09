Superação e coragem: Conheça a história de Ricardo Bautista, o mágico sinistro

Em 2017, Ricardo Bautista fugiu da Venezuela, aos 17 anos, atrás de oportunidade para realizar os sonhos de ajudar a família e fazer sucesso na carreira de mágico. Chegou em Guarulhos após três anos no país, quando foi convidado para o programa de televisão The Noite, apresentado por Danilo Gentili, no SBT. Hoje mora e trabalha na cidade há três meses, realizando shows e eventos ilusionistas.

Bautista fugiu dois meses antes de terminar o ensino médio por não aguentar a situação do país, que enfrenta uma crise política, econômica e humanitária, e passava por uma série de protestos contra o governo de Nicolás Maduro. O mágico foi um dos 127.778 venezuelanos a migrarem para o Brasil entre 2016 e 2017, deixando para trás sua mãe, pai e irmãs. “Estava passando por muita necessidade, junto com a minha mãe e minhas irmãzinhas. Era uma escolha: continuava lá sem saber o que teria para o futuro ou saía de lá para realizar os meus sonhos, e a vida é feita de escolhas”, contou.

Após sair do país, passou três meses na fronteira entre a Venezuela e o Brasil, em Roraima, até fazer 18 anos, para poder seguir viagem. Ao completar a maioridade, recebeu ajuda de agentes do exército brasileiro, assim como de outros venezuelanos para entrar no país, tirando nacionalidade em Curitiba.

O artista, hoje conhecido como “O mágico sinistro”, conta que a mágica fez parte da sua vida desde a infância, quando acompanhava shows de ilusionismo pela televisão. Foi aos 11 anos que decidiu entrar para esse mundo. Seu sonho era sentir a sensação de surpreender o público, assim como os mágicos dos programas de TV. Sua inspiração principal foi o ilusionista estadunidense Mister M, conhecido no Brasil por desvendar truques de mágica. Hoje em dia, nove anos depois, Bautista faz da mágica sua carreira e vive pelo país realizando shows e eventos ilusionistas. “Uma das coisas mais lindas da mágica é que você consegue fazer as pessoas sorrirem e isso não tem preço. Eu quando faço mágica me divirto e amo o que eu faço. É simplesmente maravilhoso.”, contou.

Quando deixou a Venezuela, Bautista já tinha como objetivo dar realidade ao sonho de estourar no Brasil e, ainda, no mundo. Um dos seus sonhos na carreira era se apresentar em programas televisivos brasileiros. Após inúmeras tentativas não sucedidas de participar de programas do SBT, decidiu tentar contato direto com o apresentador Danilo Gentili. Três semanas depois de enviar o e-mail para o apresentador, foi chamado pela produção do programa para participar de um episódio. O mágico conta que o programa abriu muitas portas e foi com o convite que Bautista chegou a Guarulhos. A vontade de conhecer a cidade e o Estado de São Paulo fizeram com que o mágico ficasse por aqui. Meses depois de sua participação, foi convidado para participar do programa do Ratinho, que foi ao ar no último dia 23, também pelo SBT.

Ainda com toda a dificuldade do percurso, ele conseguiu dar início ao sonho de se apresentar nas televisões brasileiras, mas continua buscando o reconhecimento mundial através de seus truques. “Nessa vida se não tivermos sonhos para realizar, não faz sentido viver. Para que se limitar, se esta vida é nossa e podemos conseguir tudo o que queremos? Com certeza não é fácil, mas tudo tem um trabalho, uma dedicação e uma luta. Nada mais satisfatório do que chegar a esse grande dia e falar: Nossa, deu certo! Valeu a pena todo o meu esforço”, conclui o mágico.