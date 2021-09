Encontro no Adamastor discute os direitos da pessoa com deficiência

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos promoveu nesta terça-feira (14), no Adamastor Centro, um encontro para discutir os serviços oferecidos pela cidade para atender a pessoa com deficiência. A atividade, realizada por representantes do poder público e de organizações da sociedade civil que compõem a rede socioassistencial do município, esclareceu os direitos desse público e as maneiras através das quais eles podem ser violados.

Os participantes do encontro puderam contar com o auxílio de representantes do Sistema de Garantia de Direitos previamente indicados pela rede de atendimento municipal para atuar em seus setores como multiplicadores das informações discutidas. A rede socioassistencial de Guarulhos executa serviços diretamente com as pessoas com deficiência e suas famílias.

Na oportunidade, os profissionais puderam também compartilhar seu conhecimento e formas de acesso aos serviços oferecidos pela Secretaria de Direitos Humanos e suas subsecretarias. Destacou-se a explanação das pastas, formas de acesso a elas e em quais circunstâncias devam ser acionados o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e o Conselho Municipal da Assistência Social, além dos órgãos de garantia e de defesa de direitos, órgãos deliberadores de políticas públicas e de fiscalização da execução de serviços.

Encontros do tipo continuarão a ser realizados nos próximos meses com a explanação dos serviços da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. As demandas apresentadas pelos participantes durante o encontro desta terça-feira serão analisadas para eventual aplicação pelos funcionários da pasta.