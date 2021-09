Meio Ambiente promove aula de capacitação sobre poda de árvores

Servidores do setor de poda da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de Guarulhos, cerca de 40 pessoas entre operadores e auxiliares, participaram nesta terça-feira (14) de aula sobre aperfeiçoamento e reciclagem das operações, realizada no Espaço Gilmar Lopes, área interna do Bosque Maia.

O conteúdo apresentado pelos engenheiros florestal e agrônomo Alípio Luis Dias e Júlio de Sá, respectivamente, e pelo biólogo da pasta, Luiz Carlos Dom Pedro, abordou itens importantes para a gestão de arborização urbana, dentre eles técnicas, segurança, biologia das árvores, ciclos de vida das espécies e época correta para a poda.

A capacitação é uma das etapas a serem cumpridas por Guarulhos no Programa Município Verde e Azul, desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo com o objetivo de descentralizar a política ambiental e proporcionar eficiência na gestão dos assuntos ambientais.