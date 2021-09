Prefeitura lança projeto para facilitar o acesso dos jovens no mercado de trabalho

A Subsecretaria da Juventude (SJ) de Guarulhos lançou nesta quarta-feira (15) o Projeto Estagiando, para jovens de 16 a 29 anos. O trabalho consistirá em fazer a ligação entre os jovens e as empresas e, no momento, a pasta já tem mais de mil vagas cadastradas.

De acordo com o prefeito Guti, que participou da cerimônia de lançamento, esse é um passo muito importante para a retomada econômica da cidade. “A nossa retomada depende muito de esforços coletivos. Por isso desenhamos esse programa, para elevar a participação do jovem no mercado de trabalho. Além de todos os cursos que a Prefeitura disponibiliza mensalmente, sempre pensando na profissionalização desses alunos, o apoio dessas empresas parceiras é muito importante para avançar no projeto. Além disso, a chegada de grandes empresas na cidade com certeza irá contribuir para os projetos”, afirmou.

“Muitas vezes as empresas pedem experiência ou outras coisas que os jovens que estão saindo do ensino médio ainda não têm. É preciso dar oportunidade para que o jovem aprenda e se dedique em um emprego, para que, além de ter independência financeira, aprenda coisas essenciais, como responsabilidade e comprometimento. Por isso buscamos reunir empresas e oportunidades que abracem os jovens guarulhenses”, disse César Sousa, subsecretário da Juventude.

O vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, também presente, ressaltou a importância de orientar o jovem sobre as maneiras de se portar, além de como construir um currículo. “Já tive alunos que perderam ótimas oportunidades de emprego porque não sabiam como agir, o que falar, como sentar ou como até mesmo como se vestir para buscar uma oportunidade. Essas são coisas que os avaliadores estão analisando o tempo inteiro”, comentou.

Participam do projeto como parceiros as empresas Brilho Próprio Estágios, Belottis Recursos Humanos, Centro Educacional Guarulhos (CEG), Ellenco Estágios, Instituto para Gestão na Educação (Igeduk), Inter Estágios e Centro de Integração Empresas-Escola (CIEE).

Como participar

A Subsecretaria da Juventude será um polo de recebimento de currículos, triagem e encaminhamento dos mesmos às empresas parceiras. Os jovens deverão enviar o documento para [email protected] para que as equipes verifiquem as oportunidades disponíveis no momento e façam o direcionamento dos jovens para as vagas compatíveis.