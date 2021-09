Delta se torna variante predominante em Guarulhos

A variante Delta do novo coronavírus se tornou predominante entre todas em circulação em Guarulhos. Segundo a Secretaria de Saúde, foram confirmados 34 casos da Delta e seis da Gama até o momento. Não há registros das variantes Alpha, Beta e Mu.

As variantes estão em circulação no estado desde julho quando o primeiro caso foi confirmado na capital.

De acordo com balanço do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado nesta quinta-feira (23), 5.438 casos autóctones (de transmissão comunitária) de quatro diferentes variantes do coronavírus foram identificados no estado . Desse total, 3.027 são da variante Delta, 2.362 da Gama, 46 da Alpha e três da Beta.

Na capital, segundo estudo feito pelo Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (USP) e pelo Instituto Adolfo Lutz, 95,2% dos registros da doença foram causados pela variante Delta e 4,06% pela variante Gama.