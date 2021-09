CEU Ottawa-Uirapuru abre inscrições para curso de espanhol gratuito para crianças

Na próxima segunda-feira (27) o CEU Ottawa-Uirapuru, localizado na avenida Morada Nova, 208, Jardim Ottawa, abre inscrições para o curso gratuito de língua espanhola, destinado a crianças de oito a 12 anos, com previsão de início em 4 de outubro.

Para participar, pais ou responsáveis devem efetuar a inscrição das crianças no próprio CEU com os seguintes documentos: RG e comprovante de residência.

As aulas do curso de espanhol acontecerão todas as segundas-feiras e serão divididas por: Turma I – de oito a dez anos, das 14h às 15h; e Turma II – de 11 a 12 anos, das 16h às 17h.

Terceiro idioma mais falado do mundo e presente em 21 países, o espanhol terá, no curso em questão, ênfase no ensino de língua, pesquisa e estudo da cultura. Além disso, para as crianças melhora o desenvolvimento cognitivo, as possibilidades na carreira e favorece o intercâmbio cultural.

O telefone (11) 2279-2705 está disponível para caso de dúvidas ou para obter mais informações.