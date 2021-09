Prefeitura abre cadastro para 400 vagas de castração gratuita de cães e gatos

Nesta sexta-feira (1º), às 9h, o Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos abrirá cadastro online com 400 vagas para castração gratuita de cães e gatos. Para tentar uma oportunidade é necessário acessar o link agendamentodpan.guarulhos.sp.gov.br/login.php. O cadastro para obtenção de login e senha de acesso ao sistema pode ser feito antecipadamente no mesmo endereço.

As cirurgias serão realizadas durante o mês de outubro, às terças e quartas-feiras, na clínica do DPAN, em Bonsucesso (rua Santa Cruz do Descalvado, 420). A cada mês podem ser agendados até dois animais por CPF. Os tutores contemplados recebem via email todas as orientações relativas ao procedimento.

Adoção

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, o DPAN recebe interessados em adotar cães e gatos. A visita precisa ser agendada por email ([email protected]) ou pelo WhatsApp (11) 96786-5024.

Conheça alguns animaizinhos à espera de adoção em www.dpan.guarulhos.sp.gov.br/.