Programa Saúde Agora abre nove UBS neste sábado

Neste momento de retomada dos atendimentos, a Prefeitura de Guarulhos intensifica a oferta de serviços à população e, por isso, neste sábado (2) abrirá nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelo Programa Saúde Agora. São elas: Cidade Martins, Taboão, Jovaia, Vila Rio de Janeiro, Jardim Fortaleza, Cidade Seródio, Santos Dumont, Cummins e Cumbica (Mario Macca).

O atendimento ocorrerá das 8h às 16h. Consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados. Para outros procedimentos como vacinas de rotina, 2ª dose contra a covid-19 para quem perdeu o prazo e testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatite C, não será necessário agendar horário. Devido à chegada do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, algumas unidades realizarão palestras sobre a saúde da mulher.

No último sábado (25), com o funcionamento de cinco UBS, foram realizadas 297 consultas médicas, 179 consultas de enfermagem, coleta de 178 exames de Papanicolau e 73 testes rápidos para a detecção do HIV, 72 para diagnóstico da sífilis e 73 para hepatite C. Além disso, também foram dispensados 496 medicamentos na farmácia, aplicadas 405 segundas doses contra a covid-19, realizada a busca ativa de 2.345 faltosos da segunda dose e administradas 22 vacinas de rotina, bem como outros serviços.