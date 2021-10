Variante Delta continua avançando e Guarulhos contabiliza 38 casos

Com o primeiro caso registrado em agosto, a variante Delta do novo coronavírus segue avançando em Guarulhos. Segundo a Secretaria de Saúde, foram contabilizados até esta quinta-feira (30), 38 casos da Delta – sendo dois a mais do que o observado no último dia 24. Além dela, o município confirmou seis casos da variante Gama.

Apesar dos casos confirmados, não foram registrados óbitos decorrentes das variantes. Além disso, o Instituto Adolfo Lutz não colheu nenhuma amostra de pacientes que evoluíram para óbito em decorrência das variantes Alpha, Omega e Mu; o município não registrou casos de nenhuma delas até o momento.

Com 1,7 milhão de doses de vacinas aplicadas, a cidade contabilizou hoje um total de 4.867 mortes por covid-19, além de outros cinco casos em investigação.

Variantes

São chamadas de variantes as mutações dos vírus. Segundo especialistas, é quando dentro do organismo o vírus reproduz cópias, com a possibilidade de modificar o próprio RNA. Um estudo publicado na revista Science, mostra que uma variante pode ser até 90% mais contagiosa.

No caso da covid-19, a variante Delta teve maior destaque no Estado de São Paulo. Apesar de não ser comprovado o quanto a mesma é mais transmissível, 92,3% dos casos no estado foram causados pela doença, segundo publicado pelo Instituto Adolfo Lutz e o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (USP).