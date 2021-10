Guarulhos capacita GCMs de sete cidades em ronda ostensiva

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou nesta sexta-feira (1º) uma solenidade de encerramento do curso Capacitação em Ronda Ostensiva Municipal (Romu), oferecido a 29 agentes de segurança das cidades de Guarulhos, Itararé, Rio Claro, Poá, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Mairiporã, por meio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas.

Durante três semanas os profissionais receberam treinamentos de aperfeiçoamento para a execução de planejamentos táticos e patrulhamentos preventivos com o objetivo de aprimorar a proteção sistemática prestada à população e aos equipamentos públicos.

Para o prefeito Guti é uma honra que Guarulhos possa compartilhar conhecimento e métodos de trabalho em prol da efetividade do serviço de segurança pública. “O espírito de união e a valorização do aprendizado que vocês demonstraram neste curso irá refletir na vida do cidadão. Obrigado por se dedicarem pelo nobre propósito de proteger vidas e as cidades. Vocês fazem a diferença para a sociedade”, salientou.

O secretário para Assuntos de Segurança Pública de Guarulhos, Márcio José Pontes, acredita que a capacitação constante é indispensável para as forças de segurança. “Vocês saem daqui hoje como equipes diferenciadas, com técnicas avançadas, e mais preparadas para os desafios”, elogiou.