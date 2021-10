Guarulhos forma I Turma de Mecânicos de Máquinas Eletrônicas

O último sábado foi de festa para os alunos do I Curso de Mecânico de Máquinas Eletrônicas, do Centro do Empreendedor Pimentas. Foram seis formandos que receberam os certificados pela Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos de Confecção (ABRAMACO), após 20 horas de dedicação e estudo. O evento contou com a presença de relevantes nomes do segmento no país. Além da certificação de reconhecimento nacional, o seleto grupo foi lançado na listagem de profissionais prestadores de serviços da ABRAMACO, um banco de dados da elite de técnicos no Brasil. Foram certificados os alunos que atingiram nível máximo de rendimento e presença, conforme exigência contratual, isto reforça que todos estão aptos a atender seus futuros clientes.

O curso teve a mentoria dos professores Alexandre Suares e Marion Silva Souza. Na formatura estiveram presentes a dupla de professores; Gerson Santana Silva, o Baiano da Casa de Máquinas, idealizador do propósito; João Ribeiro, diretor presidente da Sun Special, fornecedora das máquinas utilizadas; Francisco Barbosa Lopes, supervisor de vendas da Sun Special; José Roberto Vitorelli, assessor da SD CETE, da Prefeitura Municipal de Guarulhos e Ricardo Martorelli, coordenador administrativo da ABRAMACO, certificadora do curso.

Todos discorreram sobre a importância deste curso, visto que nada semelhante é desenvolvido há vários anos, deixando uma lacuna no mercado. Eles lembraram a necessidade de mecânicos atualizados e comprometidos com as inovações do setor que cresce rapidamente e não possui mão-de-obra especializada em quantidade e qualidade suficientes para atender a demanda. Nos discursos reforçaram a necessidade deste projeto como uma semente para outras atividades de grande valia para o segmento.

O curso atraiu profissionais com grande carga de conhecimentos e jovens aprendizes de várias cidades como os experientes Gerson Antonio de Lima, de Sumaré, na região de Campinas; João Dias de Carvalho, do centro da Capital; Wesley Batista da Silva, de Mairiporã; Wesley Carvalho de Oliveira, de Arujá; Leandro Santana Silva e Adriano Santos da Silva, ambos da Casa de Máquinas do Baiano, em Guarulhos. As atividades propiciaram grande troca de conhecimentos e saber.

A procura é tão intensa que existe uma lista de espera para produzir um curso para alunos de outros Estados e já estão abertas as inscrições para a segunda turma que terá início dia 9 de novembro se estendendo pelos sábados seguintes até 6 de dezembro, sempre das 8h às 12h, totalizando 20 horas. Outras informações pelo telefone/WhatsApp (11) 94523-7939, das 9h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.