São Miguel das Missões: Herança indígena em visitas e rituais

Do lado de fora, o chão de terra vermelha e a combinação de esculturas confundem quem chega. O que parece ser apenas um museu a céu aberto é também um dos lugares mais místicos e encantadores de São Miguel das Missões. Comandado pelo benzedeiro Valter Braga, o Manancial Missioneiro é ponto de encontro de atividades místicas e tem um lindo ritual indígena feito com erva-mate e fogo.

Braga coordena a bênção e ajuda a espantar as energias negativas Com o cajado na mão, leva os turistas até uma sala. Coloca um colar de miçangas largas no pescoço do visitante e conduz um ritual de queima da erva para espantar as coisas ruins e atrair boas vibrações. No final, a fumaça se espalha pelo Manancial.

Além de ser um lugar para se energizar, o Manancial tem seu lado de museu, com peças que fizeram parte da história missioneira. Na região das Missões, a força da cultura indígena guarani é presente nas casas de tradicionais benzedeiras, que estão espalhadas por diferentes cidades. Porém, também é muito forte a cultura católica, herdada dos padres jesuítas.

A fé cristã está presente em diferentes templos. No Santuário do Caaró, em Caibaté, o local lembra a história de três padres que morreram em uma luta entre índios e jesuítas, no século 17. Considerados mártires, Roque Gonzales, João de Castilhos e Afonso Rodrigues são homenageados no local. Uma curiosidade é que o santuário guarda uma partícula desprendida do coração do padre Roque, que estaria intacta há pelo menos 400 anos sem conservantes. Além da capela, há um caminho na mata que leva para uma fonte com água que seria abençoada.

As pequenas cidades missioneiras conservam a tradição católica no seu dia a dia. Em Santo Ângelo, a Catedral Angelopolitana fica no coração da cidade e é uma réplica da igreja construída na mesma época em São Miguel Arcanjo (onde hoje está São Miguel das Missões). Em estilo neoclássico, com arcos, colinas e molduras, é símbolo da unidade dos povos missioneiros.

Em Santo Antônio das Missões, uma estátua de Santo Antônio dá as boas-vindas na entrada do município. Reza a lenda que quem caminhar três vezes em volta do santo recebe uma graça no amor. Em São Paulo das Missões, o Oratório de Nossa Senhora reúne 560 imagens da santa doadas por fiéis. Até a chegada dos padres jesuítas à região, a população predominante era de guaranis. Ainda hoje, a herança cultural indígena é muito forte.

Visita à aldeia. De calça jeans e camiseta, o jovem cacique Anildo é quem recebe os turistas na aldeia guarani Tekoá Piãú, que fica em Buriti, interior de Santo Ângelo. Quando nosso carro se aproximou da aldeia, uma dezena de crianças de cabelos escorridos e pés descalços surgiu. O guia que me acompanhava, então, entregou um saco de pirulitos aos pequenos.

Para quem visita o local, há programas especiais, que devem ser agendados e podem incluir atividades como brincadeiras com arco e flecha e apresentações de canções guaranis. Com violão e percussão, as crianças cantam baixinho e dançam lado a lado, mexendo os pequenos pés no chão de terra. Um simples e lindo espetáculo, que segue na pandemia: todos na aldeia foram vacinados e os cuidados são seguidos à risca. Os guaranis também apresentam o artesanato: bichinhos esculpidos na madeira, que podem ser comprados na hora.

A força indígena das Missões é lembrada também na própria história da região, principalmente por meio do herói Sepé Tiaraju. Em São Miguel das Missões, o pórtico de entrada na cidade tem um letreiro escrito em guarani “Esta Terra Tem Dono”, frase que teria sido dita pelo guerreiro indígena Sepé na Guerra Guaranítica (1753-1756). Para quem quiser se aprofundar no tema, a Casa Cultural Tekoha, no centro de Santo Ângelo, tem salas de convivência, sala de artesanato indígena e artesanato inspirado na cultura missioneira e gaúcha. O local também oferece oficinas que ensinam a fazer chimarrão e churrasco, com degustação.

Serviço

Aldeia Tekoá: tekohatour.com

Manancial das Missões:

(55) 33381-1294