Atropelamentos na Dutra deixam romeiros feridos durante peregrinação

Durante o fim de semana, foram registrados acidentes nos quilômetros 142, 121 e 96 da Rodovia Presidente Dutra, que deixaram romeiros feridos durante a peregrinação até Aparecida do Norte em homenagem à Nossa Senhora Aparecida.

O primeiro acidente foi registrado no sábado (09), no quilômetro 142 da Via Dutra, no trecho de São José dos Campos. Uma das vítimas, que veio a óbito, foi um policial militar de 47 anos, atropelado por um motorista embriagado. Além dele, outros dois romeiros foram feridos. No mesmo dia, outro atropelamento foi registrado em Caçapava, no quilômetro 121. Uma das mulheres, de 42 anos, não sobreviveu, enquanto a outra, de 35 anos, foi socorrida em estado grave.

No domingo (10), no quilômetro 96 da rodovia, na região de Pindamonhangaba, um motorista perdeu o controle e atropelou três peregrinos e um ciclista, que veio a óbito. Um dos romeiros não teve lesões, enquanto os outros dois ficaram feridos. Um deles, em estado grave, precisou ser socorrido pelo Helicóptero da Polícia Militar.

Outro acidente, registrado na Estrada dos Romeiros, em Santana de Parnaíba, deixou mais seis vítimas. Entre elas, uma criança de oito anos. Todos foram socorridos com vida.