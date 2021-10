Disney World celebra 50 anos com novidades nos parques de Orlando

A Disney World completou 50 anos em 1º de outubro e promete celebrar o jubileu com muito estilo nos parques de Orlando. Batizada com o tema A Celebração Mais Mágica do Mundo, a festa terá duração de 18 meses – ótima notícia para os brasileiros, uma vez que os EUA pretendem abrir as fronteiras para estrangeiros vacinados em novembro.

Quem for ao complexo do Mickey neste período encontrará muitas novidades, que vão desde atrações até decorações especiais e roupinhas usadas pelos personagens. Isso sem contar restaurantes, itens de celebração para vendas e comidinhas.

O parque que mais se renovará para a comemoração é o Epcot. Com o pavilhão da França reformulado, o centro de lazer ganhou uma atração inspirada na animação Ratatouille e um novo show noturno, chamado Harmonious. Isso sem contar que uma montanha-russa indoor inspirada nos Guardiões da Galáxia, repleta de tecnologia, será lançada nos próximos meses.

O Magic Kingdom, por sua vez, também estreia um show noturno hoje, o Disney Enchantament, que promete colorir os céus do parque diariamente assim que o sol se mandar. Além disso, o centro de lazer passou a trazer o número 50 estampado na frente de seu maior ícone, o Castelo da Cinderela, para comemorar o jubileu.

Também há novas experiências previstas para o Hollywood Studios e o Animal Kingdom, os parques que mais se renovaram nos últimos anos no complexo. Confira as novidades previstas para a celebração de 50 anos da Disney World.

Renovação do Pavilhão da França, no Epcot

A inauguração do simulador Remy’s Ratatouille Adventure, em 1º de outubro, foi o grande marco da renovação do Pavilhão da França, no Epcot. Na atração, os hóspedes se sentem como se fossem diminuídos para o tamanho de um ratinho e encaram altas aventura, baseadas no longa Ratatouille. Além disso, o espaço dedicado à França ganhou um novo restaurante, o La Crêperie de Paris. O menu contempla crepes doces e salgados.

Show Harmonious, no Epcot

Desde 1º de outubro, o show Harmonious passou a encerrar o dia de experiências no Epcot. Apresentado na World Showcase Lagoon, o espetáculo incorpora pirotécnica, fontes móveis coreografadas, iluminação, painéis de LED e mídia em meio a interpretações de canções clássicas da Disney. Nada menos que 240 artistas foram convidados para integrar a atração. Assim que ela acaba, a Spaceship Earth, famosa bola prateada do parque, passa a exibir luzes especiais.

Restaurante Space 220, no Epcot

Prova de que o Epcot é a grande estrela do aniversário de 50 anos da Disney World, o restaurante Space 220 acaba de ser inaugurado no complexo. A brincadeira por lá é fazer uma “viagem para o espaço” durante o almoço ou o jantar no centro de lazer. Você entra em um “elevador galáctico” e vai diretamente para uma estação espacial, que simula estar em órbita da Terra. Os pratos custam entre US$ 55 e US$ 75.

Disney Enchantment e Tron, no Magic Kingdom

O Magic Kingdom ganhou um novo show noturno em 1º de outubro. Trata-se do Disney Enchantment, com direito a fogos e projeções no Castelo da Cinderela. A trilha terá uma canção original interpretada por Philip Lawrence, vencedor do Grammy. Fora isso, o parque mais icônico da Disney World lançará, em breve, um moderna montanha-russa dedicada ao filme Tron.

Disney KiteTails, no Animal Kingdom

O Animal Kingdom também tem novidades a partir de hoje. Trata-se do show Disney KiteTails, marcado por pipas coloridas com desenhos dos personagens clássicos do complexo. A turma de O Rei Leão, por exemplo, está entre as homenageadas. É uma atração simples, voltada par crianças pequenas.

Esculturas douradas

Mais uma novidade que já chegou em 1º de outubro para celebrar o aniversário de 50 anos da Disney World, 50 estátuas douradas de personagens foram espalhadas pelos quatro parques temáticos do complexo. Há desde personagens clássicos até a turma de animações mais modernas, como Viva – A Vida É uma Festa. A maioria delas está no Magic Kingdom.

Personagens com roupas especiais

Quem for ao Walt Disney World Resort nos próximos 18 meses encontrará os personagens com roupas especiais, de gala. As peças do jubileu contam com tons azuis e brancos e diversos acessórios dourados. Elas vestirão Mickey, Minnie e amigos.

Comidas e compras

Pratos especiais serão servidos em diversos restaurantes dos parques e hotéis da Disney World nos próximos 18 meses. É o caso das fritas com chili, no Animal Kingdom, e do croissant doughnut, no Epcot. Quem andar pelos parques também poderá fazer compras de produtos ligados ao aniversário de 50 anos da Disney World. A coleção inclui roupas e chapéus com as orelhas clássicas do Mickey.

Novo Cirque du Soleil, na Disney Springs

Em 18 de novembro estreia Drawn to Life, o novo espetáculo do Cirque du Soleil desenvolvido junto ao complexo do Mickey e que ficará em cartaz no teatro da trupe canadense no Disney Springs. O tema será a evolução das técnicas de animação.

Star Wars Galactic Starcruiser, próximo ao Hollywood Studios

Este novo conceito de hospedagem levará os visitantes por dois dias para um “cruzeiro espacial”. Inspirado na saga Star Wars, o Galactic Starcruiser ficará anexo à área dedicada à franquia no Hollywood Studios e promete oferecer uma série de experiências imersivas, com previsão de inauguração em 22 de março de 2022.