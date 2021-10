Guarulhos inicia implantação de radiografia médica digital pelo Ambulatório da Criança

Nesta quarta-feira (13) a Prefeitura inaugurou no Ambulatório da Criança, Centro, o novo raio-x digital, sistema mais rápido que o analógico e que oferece resultados mais precisos. O equipamento possibilita ainda integração com o sistema de diagnóstico ao prontuário eletrônico do paciente. Adquirido por meio de parceria com a Universidade Nove de Julho (UNINOVE), sem onerar os cofres públicos, o equipamento faz parte de um contrato de modernização digital que contemplará todas as unidades da administração direta que oferecem radiografias: PA Paraventi, CEMEG Cantareira, Serviço de Verificação de Óbito, UPA Paulista, CEMEG São João, PA Dona Luiza e PA Alvorada.

A chamada Mesa Dual DR-X com Painel Detector Digital 4343 permite redução da dose de radiação para técnicos e pacientes, simplicidade e eficiência na aquisição, armazenamento e recuperação de imagens, bem como economia relevante nos gastos com manutenção. Outra vantagem da tecnologia é a não utilização de substâncias tóxicas que poluem o meio ambiente e o armazenamento digital das informações sem necessidade, portanto, do consumo de papel.

O prefeito Guti participou da inauguração do equipamento e destacou a redução significativa do tempo de realização dos exames. “Com a introdução da radiografia digital, o raio-x que levava alguns minutos para ficar pronto, agora leva 3 segundos para visualização das imagens. Isso significa que poderemos realizar mais exames em menos tempo, e esse é mais um ganho importante para a cidade”.

O secretário da Saúde, Ricardo Rui, e o secretário adjunto da Pasta, Michael Rodrigues de Paula, também compareceram à cerimônia.

O novo raio-x também possibilita a realização de exames na posição ortostática (em pé) ou em decúbito (deitada), já que o equipamento faz o movimento de 0 a 90º. O que antes era feito com duas placas (mesa e bucky mural) agora pode ser realizado por uma única placa em um único ambiente.