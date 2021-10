Prefeitura promove oficina de capacitação para servidores da Assistência Social

Um grupo de 23 servidores da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) participou nesta sexta-feira (15) de oficina com a temática “Uma Introdução à Política Nacional de Assistência Social”. A iniciativa atende à diretriz do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), que determina a capacitação e a atualização permanente dos profissionais para a melhoria na prestação do atendimento aos usuários dos equipamentos e serviços ofertados pela pasta.

Ministrada pela assistente social Rute Oliveira, que compõe a equipe de técnicos da SDAS, a atividade contou com a participação de funcionários que prestam serviços no Complexo Santana GRU (Bom Clima), de chefias da Divisão Administrativa de Transferência de Renda e do Cras Centro, de funcionários da Casa dos Conselhos e da Divisão Técnica de Gestão do Cadastro Único para Programas Sociais.

Entre os assuntos tratados estiveram história da assistência social no país, legislação e organização da política pública de assistência social, serviços afiançados, programas e benefícios, conselhos, participação social, rede socioassistencial e desmitificação da política de assistencialismo.