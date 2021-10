Vereadores rejeitam projeto que acabaria com Zona Azul

Em reunião virtual, realizada no dia 19 de outubro, a Comissão de Trânsito e Transportes da Câmara de Guarulhos analisou dois projetos de Lei. O primeiro deles foi proposto pelo vereador Lucas Sanches (PP). O projeto revoga a lei que criou o sistema de Zona Azul, hoje em funcionamento no centro da cidade. Entre as justificativas do parlamentar, destaca-se o alto custo para o usuário e a rejeição da população.

A Comissão de Trânsito deu parecer contrário ao PL. Os vereadores argumentam que seria uma renúncia de receita e que haveria necessidade de garantir a rotatividade das vagas.

O outro item analisado também foi rejeitado pela Comissão. Trata-se de um projeto do vereador Jorginho Mota (Agir) que estabelece uma tolerância de 20 minutos em todos os estacionamentos particulares de Guarulhos. Com isso, o motorista poderia permanecer esse tempo no local sem pagar.

Imagem: Fábio Nunes Teixeira/PMG