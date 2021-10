CEU Bambi promove ações de prevenção ao câncer de mama

Na próxima terça (26) e quinta-feira (28), o CEU Bambi promove evento de prevenção ao câncer de mama em apoio ao Outubro Rosa. A iniciativa tem como objetivo alertar a população sobre a importância de as mulheres fazerem exames periódicos, facilitando o diagnóstico precoce da doença a fim de aumentar as chances de cura. O evento gratuito é destinado às mulheres que praticam atividades físicas no espaço.

Voltada à saúde da mulher, a programação do CEU conta com um aulão de ginástica, no dia 26 de outubro, em dois horários, às 7h20 e às 8h20. Na quinta-feira, às 8h, haverá palestra sobre prevenção do câncer de mama realizada pelas farmacêuticas Mayra Iadocico e Camila Iadocico, com ação de rastreamento de diabetes e de fatores de risco para síndrome metabólica, aferição de pressão arterial e medição da circunferência abdominal.

A campanha Outubro Rosa é promovida em todo o mundo e remete à cor do laço rosa que simboliza a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população e entidades para a prevenção à doença.

Toda a ação segue os protocolos de prevenção contra a covid-19, com uso de máscara é obrigatório, distanciamento entre pessoas e disponibilidade de álcool em gel.