Lavanderias proporcionam economia de 60% no consumo de água e 21% de energia elétrica

Devido à escassez de chuvas em todas as regiões do Brasil, a população foi alertada para uma possível falta de água e energia elétrica. Com reservatórios operando com menos de 20% da capacidade, a crise hídrica preocupa a população brasileira. Como consequência, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de luz de todo o País, que passou a valer em 1º de setembro e ficará em vigor até 30 de abril de 2022. Chamada de “bandeira tarifária escassez hídrica”, a nova medida adiciona R$ 14,20 às faturas para cada 100 kWh consumidos. Uma das alternativas para evitar o consumo e gasto excessivo nas contas de água e energia elétrica é enviar roupas e outras peças para as lavanderias.

Para se ter ideia, em um cálculo simples, foi possível verificar que uma família composta por quatro pessoas consome, em média, 5.400 litros de água por mês ao lavar as roupas em casa. Aquelas que optam em levar as peças de vestuário à lavanderia gastam 2.160 litros de água por mês, registrando uma economia de 3.240 litros mensais, volume este 60% menor. Isso, porque as máquinas conseguem evitar o desperdício ao lavar uma quantidade maior de roupas em um mesmo ciclo. O cálculo é feito pelo Sindilav (Sindicato Intermunicipal de Lavanderias no Estado de São Paulo), com base em dados fornecidos pela SABESP e pela ANEL (Associação Nacional de Empresas de Lavanderia).

Um levantamento realizado pela Universidade de Michigam em parceria com a SABESP também mostra que, em média, 21% da conta de água dos brasileiros vem da limpeza de roupas. Além da redução na conta de água, quem prefere utilizar a lavanderia também economiza até 21% na despesa de luz, o que se torna um diferencial, já que houve uma alta nas contas de energia elétrica dos brasileiros. “As máquinas utilizadas em uma lavanderia trabalham sempre cheias, lavando uma quantidade maior de roupas. Toda a energia necessária para movimentá-la é bem utilizada, evitando assim possíveis desperdícios. O cliente também deixa te ter gastos com sabão em pó ou líquido, amaciante e alvejantes, além de ganhar tempo, já que profissionais qualificados irão lavar as peças obedecendo às normas e instruções apresentadas em cada etiqueta. Dessa forma, os resultados são claramente sentidos no bolso do consumidor. Diante deste cenário de crise hídrica e aumento nas contas básicas, prevemos que haja um aumento na procura pelos serviços de lavanderia nos próximos meses”, explica o diretor de operações da 5àsec, Fernando Toledo.

Nos 479 pontos de venda da marca, além da questão da economia, há fatores importantes que contribuem para a conservação e durabilidade das roupas, como a utilização correta dos produtos em doses certas, sempre seguindo as orientações de limpeza, secagem e passadoria que constam na etiqueta. Além disso, o cuidado e a preservação do meio ambiente é aspecto fundamental nas lavanderias da rede, pois a água é tratada de forma eficiente antes de ser dispensada. Neste sentido, os clientes conseguem preservar tanto as roupas quanto a natureza.

“Nas unidades da 5àsec espalhadas pelo Brasil, conseguimos disponibilizar várias vantagens que não são possíveis de encontrar quando o cliente efetua esse tipo de serviço em casa. Temos máquinas profissionais, então economizamos muita água em relação às limpezas domésticas. Os produtos utilizados são ecologicamente corretos, não agridem o meio ambiente, e são usados em quantidades suficientes, resultando em peças impecavelmente limpas. Se algum item precisar ser lavado a seco, assim o fazemos, economizando ainda mais água. Além disso, as lojas da rede sempre contam com campanhas e promoções visando fidelizar consumidores e proporcionar condições especiais aos que utilizam nossos serviços”, revela Toledo.

A 5àsec também pensa em proporcionar mais conveniência aos consumidores, por meio de serviços dedicados às roupas do dia a dia, principalmente neste momento que ainda há pessoas trabalhando em home office, como a BAG 5àsec, um jeito fácil, rápido e com qualidade de tratar as roupas. Para este tipo de serviço, há três opções por um preço fixo, sendo elas: Minha Bag (em média 18 peças), Bag (em média 35 peças) e Bag Família (em média 50 peças). Quem opta pela BAG, consegue obter uma economia de até 30% se colocar as contas na ponta do lápis, que englobam água, eletricidade, insumos para limpeza e secagem dos itens, além da economia de tempo. As BAGs são retornáveis e podem ser vendidas por meio do e-commerce ou na própria loja física. Todas as peças colocadas dentro da bolsa são lavadas, secas e dobradas sem nenhum custo adicional. Dessa forma, fica bem mais fácil para as famílias planejarem dentro do orçamento mensal qual será o valor destinado à lavanderia. Lembrando apenas que a BAG é voltada para itens do dia a dia, como camiseta, camisa polo, calça jeans, moletons, bermudas, saias, além de peças de cama, mesa e banho. Assim, não serão consideradas peças com tecidos delicados, bordados ou apliques e pedrarias

No caso da 5àsec, as lojas físicas retratam o DNA da marca e contam com uma equipe empenhada em oferecer serviços de qualidade. Mas também há o conceito de “Lavanderia On-line”, que promove uma nova experiência de compra virtual e é cada vez mais procurado, proporcionando praticidade e uma operação mais dinâmica a um público mais conectado. Assim, o cliente pode utilizar o e-commerce por meio do website ou aplicativo da marca para smartphones e tablets. No ambiente virtual é possível contratar os serviços oferecidos pela 5àsec, como de limpeza de peças de vestuário, cama, mesa e banho. Além disso, o cliente efetua o pagamento on-line, pode escolher pacotes e agendar a coleta das peças a serem limpas no endereço desejado. “O foco é fazer com que a jornada de compra seja muito mais simples e satisfatória. Por isso, contamos com essa integração de canais”, finaliza o diretor de operações.