Ministério da Cidadania e Instituto CCR levam apresentação do BuZum! para Guarulhos

O BuZum!, projeto apresentado pelo Ministério da Cidadania, por meio do Instituto CCR, no trecho da CCR NovaDutra, retorna seu encanto e magia por praças e escolas públicas, iniciando seu percurso, gratuitamente, por várias cidades. Assim como todas as estruturas de cultura foram repensadas para esse retorno, o BuZum! também se renovou para levar a sua arte criativa e alegre a diversas crianças. Dessa vez, na versão de 2021, o palco será fora do ônibus, em uma estrutura ampla, onde a plateia assistirá em cada sessão um espetáculo ao ar livre, com distanciamento seguro, de forma protegida, divertindo o público com a vivacidade do tradicional teatro de bonecos.

“Para nós foi um desafio tirar os espetáculos de dentro do nosso ônibus-teatro, no entanto estamos felizes com o resultado e animados com a volta. As peças continuam com sua ludicidade, encantando todos que as assistem,” afirma a Mariane Gutierrez, diretora de produção do BuZum!

As apresentações

Em Guarulhos, o BuZum! inicia suas apresentações do espetáculo “Caipira”, com sete sessões diárias nos dias 26 e 28 de outubro. Depois o BuZum! segue para o interior do estado. As próximas cidades serão São José dos Campos, Caçapava e Taubaté. A cia. circulará três estados pelo país (São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro), até dezembro deste ano. Cada trajeto do BuZum! poderá ser acompanhado pelo site www.buzum.com.br.

O grupo atuou no formato de ônibus-teatro por muitos anos e agora repaginando sua arte por meio do palco para levar seus contos cômicos e originais, cativando a todos que assistem. Já percorreu vários estados do país, diversas vezes com seu repertório autoral, já esteve até em Porto Suarez, na Bolívia e tem incontáveis fãs, tanto crianças, quanto adultos nas inumeráveis cidades por onde passou.

Espetáculo “Caipira”

Com nuances rústicas, a peça “Caipira” é um verdadeiro resgate do povo e cultura do interior do Brasil mesclando com tradições típicas tão presente em costumes e vivências de vários locais, além de ser uma rica homenagem a figuras folclóricas, como o Saci-Pererê, o Curupira e o Lobisomem, com seres fantásticos que habitam o imaginário de povos tradicionais de diversas regiões do país.

A história é encenada pelos divertidos atores. Um casal e sua filha moram em um pequeno sítio, onde criam alguns animais. O clima é de muita paz, até que alguns vizinhos maldosos começam a matar os animais selvagens e derrubar árvores para poderem construir uma fábrica no local. O casal tenta em vão conversar com eles para que escolham outro local, longe da mata, mas os homens não ouvem e continuam a construção. No criativo conto teatral, Manu, a esperta filha do casal, resolve pedir ajuda para os “seres encantados” convoca o Saci, o Curupira e o Lobisomem para prepararem algumas armadilhas e salvarem a floresta.

BuZum! 11 anos

A cia. BuZum! possui 11 anos de muitas experiências lúdicas e coloridas, girando o país em roteiros de itinerância para levar gratuitamente ao público a cultura do Teatro de Bonecos.

Nesses anos todos a cia. circulou mais de 380 mil quilômetros para realizar 12.000 apresentações para mais de Meio Milhão de espectadores nas mais de 2.000 escolas públicas de 250 cidades nos nove estados brasileiros.

A cia. com sede em São Paulo é dirigida por Beto Andreetta, Jackson Íris e Mari Gutierrez, junto com a equipe de produtores, montadores, motoristas, secretárias e atores, todos trazem à plateia itinerante novas possibilidades onde a imaginação e a fantasia se expandem nos contos com seus bonecos teatrais inovadores.

Os espetáculos são apresentados em escolas públicas e praças, por meio da Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo, por meio da Lei Rouanet e pelo Instituto CCR, no trecho da CCR NovaDutra.

Prêmios

Em 2016, o BuZum! recebeu o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para Cultura, na categoria Arte para Crianças – Voto Popular. Em 2014, a companhia foi contemplada com o prêmio de Melhor Produção e Melhor Autor de Texto Original no 1º Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (ex-Prêmio Femsa).

Repertório

Possui 14 peças o repertório da companhia, criadas especialmente para o público infanto-juvenil. São elas: Darwin BR, sobre a passagem do naturalista inglês Charles Darwin pelo Brasil; Filhotes do Brasil, obra ambientada na Amazônia que trata da relação entre pais e filhos; Mundo Português, uma bem humorada viagem pelo universo da língua portuguesa pela Ásia, África e América do Sul; O Mundo é uma Bola, espetáculo criado às vésperas da Copa do Mundo que conta a história do futebol desde sua origem; 13 Gotas, espetáculo sobre a importância da água para a vida no planeta Terra, Máquinas, conta a história dos meios de transporte; Energia, sobre as diferentes fontes de energia, Que lixo é lixo?, sobre reciclagem, Sabor de Vitória, sobre alimentação saudável. O BuZum! tem, também, um espetáculo para adolescentes chamado Intolerância que levanta questões sobre preconceitos no ambiente escolar. Em 2019, a companhia estreou dois novos espetáculos, Caipira e Curumim, sobre Folclore e Contos Indígenas, que continuam a série sobre Cultura Popular, inaugurada em 2017 com a peça Mamulengo, uma homenagem à cultura popular de Pernambuco. E este ano estreia o espetáculo “O Grande Perigo”, sobre preservação da vida marinha.

Serviço:

BuZum! 2021 em Guarulhos 26 e 28 de outubro

Espetáculo: “Caipira”

Data: 26 de outubro, terça-feira

Local: Escola EPG Alfredo Volpi

Endereço: Rua Anita Garibalde, 60 – Vila Rio de Janeiro, Guarulhos-SP

–

Data: 28 de outubro, quinta-feira

Local: Escola EPG Carolina Maria de Jesus

Endereço: Rua Caudilho, 78 – Pimentas, Guarulhos – SP

Horários das apresentações: 9h 9h40 10h20 11h – 13h30 14h10 14h50

Classificação: 3 a 11 anos

Capacidade: 50 pessoas por sessão

Duração: 20 minutos.