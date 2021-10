Dora Cavalcanti e Lazara Carvalho se unem a Alexandre Parra para OAB de Guarulhos

As advogadas Dora Cavalcante e Lazara Carvalho, candidatas a presidente e vice-presidente da OAB-SP pela Chapa 20 (#aOABtaOn), estiveram em Guarulhos na noite desta terça-feira (26) para o lançamento de Alexandre Parra a presidente da Ordem no município.

“Não vamos mais nos curvar a qualquer poder constituído. A OAB precisa ser independente. Aqui não é mais a casa da advocacia, é a casa da cidadania. É na advocacia que estão represadas todas as mazelas da sociedade. Somos os primeiros soldados da trincheira e os últimos a saírem do front. A advocacia jamais se curvará novamente, como vem se curvando, a qualquer poder constituído”, destacou Parra durante evento realizado no Clube Recreativo.

Além de Alexandra Parra, a chapa “Renovar é a ordem” conta com Francine Delfino como vice-presidente, Roberto Victalino como diretor-tesoureiro, Fátima Schoppan para a Secretaria-Geral e Rosineide Bispo como secretária-adjunta.

Já Dora aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância das eleições deste ano. “Já é uma eleição histórica porque pela primeira vez seguiremos as regras da paridade de gênero e equidade racial e é isso que a nossa campanha traz tão forte. Estar aqui com o grupo do Parra, que traz também essa proposta para Guarulhos, mostra a pluralidade e a importância de uma advocacia antenada com essa ideia de uma OAB moderna, plural e mais representativa”, disse.

Segundo ela, é necessário o fortalecimento da Ordem. “Não ser uma OAB calada que se silenciou durante as angústias da pandemia, embora a advocacia, assim como todas as outras profissões, tenha sofrido muitíssimo. Temos uma gestão tímida que se silencia, traiu seus compromissos de campanha e nem mesmo implantou o compromisso de fazer o voto online como foi defendido na campanha”, destacou.

A Chapa 20 para a direção da OAB em São Paulo tem cinco advogados de Guarulhos, quatro candidatos a conselheiros – Alexandre Cadeu Bernardes, Henrique Lameirão, Professora Bete Dias e Professora Selma Grossi – e Paula Fernandes para a Secretaria Geral da CAASP. A candidata a vice de Dora, Lazara Carvalho, foi vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial e é cofundadora do Movimento Elo – Incluir e Transformar.

As eleições serão no dia 25 de novembro. Em Guarulhos, cerca de seis mil profissionais estão aptos ao voto, obrigatório para todos os que têm registro na OAB.

Imagem: Divulgação