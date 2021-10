ITC Vertebral, L7 Personalizados, Faculdade Progresso e Grupo Rister vencem PDE 2021

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos realizou a 23ª edição do Prêmio Destaque Empresarial na noite desta quinta-feira, 28/10, no Hotel Marriot, ocasião em que homenageou as empresas com as melhores práticas na cidade no ano de 2021. Os vencedores foram ITC Vertebral (microempresa), L7 Personalizados (pequeno porte), Faculdade Progresso (médio porte), Grupo Rister (grande porte) e Maria Cereja (Compre em Guarulhos).

Após a votação popular, que decidiu as empresas do ano, o evento desta quinta voltou a ser presencial – em 2020 o PDE aconteceu de forma restrita, na sede da ACE. “É uma alegria poder retomar nosso principal evento anual de forma presencial. Estamos vencendo a pandemia e encontros como esse, além de premiar as boas práticas empresariais, são excelentes oportunidades de networking e geração de novos negócios após quase dois anos de grave crise econômica”, apontou o presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves.

A solenidade, que reuniu dirigentes da entidade, influentes empresários de Guarulhos e região, além de autoridades, como o prefeito Guti, o vice-prefeito Professor Jesus, o prefeito de Arujá, Luis Camargo, o deputado estadual Danilo Balas e os vereadores Wesley Casa Forte e Geleia Protetor, teve como novidade a realização do “red carpet”. O tapete vermelho foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da ACE, com a chegada de convidados e apresentação do cerimonialista do PDE 2021, o jornalista Luiz Claudio.

A cerimônia de entrega dos prêmios foi conduzida pelo renomado apresentador Leão Lobo. “Para mim é uma honra conduzir esse reconhecimento a empresários que superaram um momento tão difícil para seguir gerando emprego”, afirmou.

Vencedora na categoria “microempresa”, a ITC Vertebral tem tratamento especializado para coluna vertebral. Iniciou as operações em 2014 na cidade. A L7 Personalizados, que levou o prêmio na categoria “pequena empresa”, surgiu em 2016, de maneira informal, na residência dos fundadores. Ao se formalizar, em 2017, já haviam ampliado a gama de produtos e brindes. Hoje, atua com vendas no e-commerce e principais marketplaces do mercado.

A Faculdade Progresso – melhor empresa de médio porte – completou 52 anos em 2021. O grupo educacional tem forte atuação no terceiro setor. Atualmente dialoga com a Prefeitura de Guarulhos para implantar o Projeto Escola Lixo Zero. Vencedor da categoria “grande porte”, o Grupo Rister está há mais de 10 anos no mercado, com sede na Vila Galvão. São especializados em facilities, principalmente segurança patrimonial, terceirização de serviços, segurança eletrônica, além de gerenciamento de riscos focado em transporte de cargas.

Outras homenagens

A noite reservou mais homenagens. A fisioterapeuta Deise Vinha, da Dolce Vitta, foi agraciada com a homenagem “Mulher Empreendedora”, indicada pelo Conselho da Mulher Empreendedora (CME Guarulhos).

Já a ONG Ação e Vida foi homenageada pelo trabalho no Terceiro Setor com o prêmio “Empreendedor Social”. O empreendedor Nicolas Dias, da KS Eventos, foi homenageado pelo Núcleo de Jovens Empreendedores (NJE Guarulhos). E a Aliança Imóveis foi lembrada como “Associado em Destaque”.

Houve, ainda, uma homenagem à Copla Comercial e Produtora de Luvas e Acessórios, por ter sido a empresa que mais doou cestas básicas para a campanha ACE contra a Fome.

O evento terminou com um show musical de Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, ícone do rock nacional.

Imagem: Divulgação/ACE