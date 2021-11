‘Cine Buzina’ retorna ao Sambódromo do Anhembi com sessões de cinema drive-in gratuitas

O projeto ‘Cine Buzina’, iniciativa que se propõe a realizar sessões de cinema gratuitas ao ar livre, volta ao Sambódromo do Anhembi após quase um ano.

Entre 4/11 e 5/12, de quinta a domingo, o evento promoverá sessões às 18h30 e 21h com 100 lugares destinados para pedestres e ciclistas. A ação é apresentada pelo Ministério do Turismo e Lorenzetti, com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O espaço conta com capacidade para 150 veículos, cada qual podendo ser ocupado por até quatro pessoas, além de 100 pedestres e ciclistas, que contarão com bicicletário próximos às cadeiras. Todos os tipos de ingressos podem ser reservados pelo site Sympla.

O filme de estreia da temporada do Cine Buzina é “Aladdin”, em 4/11, às 18h30, obra selecionada que agrada toda a família. Já às 21h, “Tolkien” é o título escolhido.

Nas demais datas os filmes que farão parte do catálogo do evento são: “X-men: Fênix Negra” e “Luta por Justiça” (5/11), “Tom & Jerry” e “A Forma da Água” (06/11), “Dumbo” e “Zumbilândia: Atire Duas Vezes” (7/11), “Os Incríveis 2” e “The Broken Hearts Gallery” (11/11), “WiFi Ralph: Quebrando a Internet” e “Star Wars: Episódio IX” (12/11), “Malévola: Dona do Mal” e “Joker” (13/11), “Scooby! O Filme” e “Bad Boys para Sempre” (14/11), “Mulher-Maravilha 1984” e “O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio” (18/11), “Shazam! e “Aves de Rapina: Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa” (19/11), “Capitã Marvel” e “MIB: Homens de Preto Internacional” (25/11), “Homem-Formiga e a Vespa” e “Tenet” (26/11), “Jumanji: Bem-vindo à Selva” e “Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio” (27/11), “Superação: O Milagre da Fé” e “Angry Birds 2: O Filme” (28/11), “Um Espião Animal” e “O Chamado da Floresta” (2/12), “Detective Pikachu” e “Ford Vs Ferrari” (3/12), “Space Jam: Um Novo Legado” e “Jojo Rabbit” (4/12); “Superação: O Milagre da Fé” e “Ad Astra – Rumo às Estrelas” (5/12).

Todos os filmes serão exibidos com áudio e legendas em português, como medida de acessibilidade para participantes surdos ou com baixa audição. O sistema de som terá conexão via rádio veicular, além do som ambiente.

O estacionamento contará com 150 vagas, com cada carro podendo portar até quatro pessoas. É permitido levar alimentos e bebidas. Todos os participantes devem usar máscaras e, à entrada no local do evento, será aferida a temperatura de todos os participantes. Somente serão admitidos aqueles com até 37,2° C.

SERVIÇO:

“CINE BUZINA”

Datas e horários: 4/11 a 5/12, às 18h30 e 21h

Local: Sambódromo do Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana

Ingresso: gratuito e disponível no site https://www.sympla.com.br/

Lotação: 150 veículos – cada veículos pode portar até quatro pessoas

Facebook: https://www.facebook.com/cinebuzina

Instagram: @cinebuzina