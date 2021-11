Estado anuncia cartão TOP para pagamento em linhas da EMTU e no sistema metroferroviário

O governador João Doria anunciou nesta sexta-feira (05), o lançamento do cartão TOP, uma etapa fundamental no processo de modernização dos meios de pagamento dos transportes sobre trilhos e linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) na Região Metropolitana de São Paulo.

O TOP irá substituir o cartão BOM gradativamente, permitindo novas funcionalidades sem interferir nos benefícios já proporcionados aos passageiros que utilizam o cartão de transporte atual. O plano de modernização dos meios de pagamento foi iniciado em setembro de 2019 com as atividades do sistema TOP nos trilhos.

“Vamos iniciar uma nova era, mais moderna e mais funcional no sistema de ingresso nas estações do Metrô e CPTM e no transporte intermunicipal gerenciado pela EMTU”, comentou Doria. “Uma função que possibilita o acesso a todo sistema estadual de transporte com um único cartão”, completou o governador.

O novo cartão TOP é uma iniciativa pioneira e única no país. Pela primeira vez, uma plataforma agregará e integrará funções de pagamento de transporte, débito e crédito e, futuramente, diversos outros serviços de relevância ao cidadão. Desde o lançamento, serão oferecidos serviços financeiros, como a Conta Digital e o cartão multifuncional que, além de cartão de transporte, também é cartão de débito e crédito aceito em mais de dois milhões de estabelecimentos comerciais. O cidadão poderá escolher a opção apenas para o transporte.

“Demos mais um passo na modernização do já conhecido cartão de transporte BOM, com diversos benefícios e novas soluções, algumas ainda inéditas no contexto da mobilidade urbana brasileira”, ressaltou o secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli.

Entre as outras novidades deste lançamento está a integração do cartão com o aplicativo TOP. Este aplicativo permite a venda dos Bilhetes Digitais QR Code e também possibilita a gestão da conta digital e das funcionalidades de transporte, débito e crédito do cartão. Outro diferencial, é o pagamento por aproximação, que já inicia período de teste na nova Estação João Dias, da CPTM, por meio das bandeiras Mastercard, Visa e ELO. Os equipamentos estão sinalizados para facilitar o embarque do cidadão.

Benefícios do BOM são mantidos – Assim como o BOM, o Cartão TOP poderá ser usado para embarque nas linhas da EMTU operadas na Região Metropolitana de São Paulo, além da CPTM e Metrô. O passageiro segue contando com o benefício do desconto de R? 1,50 na integração entre ônibus e trilhos.

A substituição do cartão BOM para TOP começa nesta sexta-feira (05) com os cartões BOM Vale-Transporte e, a partir de dezembro, será ampliada para os cartões BOM Comum. Os cartões BOM Escolar, Sênior e Especial serão trocados no início de 2022. A população será constantemente comunicada sobre os prazos e formas de troca do cartão.

O novo cartão TOP poderá ser retirado gratuitamente em um dos postos presenciais ou entregue em domicílio com custo de envio. O calendário, informações e locais de troca do cartão estão disponíveis no site do TOP. Dúvidas também podem ser retiradas pelo WhatsApp do TOP (11 3888 2200) ou acessar as redes sociais Facebook, Instagram e Twitter (@boradetop).

Imagem: Governo do Estado de São Paulo