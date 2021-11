Programa ID Jovem apresenta aumento na adesão em Guarulhos

A procura pelas carteirinhas do Programa ID Jovem (Identidade Jovem) tem crescido mensalmente em Guarulhos e apresentou um aumento de 295 beneficiários em outubro. Em setembro o total de documentos gerados foi de 11.325, passando para 11.620 no mês seguinte, o que representa um acréscimo de 2,6%. Se comparado a fevereiro deste ano, quando foram emitidas 2.349 carteirinhas, o crescimento nesses oito meses equivale a 25,33%.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, a alta na procura pelos benefícios do programa ocorre em razão da retomada dos eventos culturais e artísticos na modalidade presencial.

O ID Jovem é um documento que possibilita acesso a vantagens como meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e vagas gratuitas ou com desconto de no mínimo 50% no valor da passagem no sistema de transporte coletivo interestadual.

?O benefício é destinado às pessoas com idade entre 15 e 29 anos, pertencentes a família com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal, com informações atualizadas há pelo menos 24 meses.

Como obter o ID Jovem

?Para se inscrever no CadÚnico e ter acesso ao programa Identidade Jovem é necessário procurar um dos seguintes postos de atendimento espalhados pela cidade:

– Central do Cadastro Único / Programa Bolsa Família (mediante agendamento pelo telefone)

Endereço: avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270

– Uma das 12 unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), cujos endereços e telefones encontram-se no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

– CadMóvel I

Endereço: avenida Quinze de janeiro, 449, Cidade Seródio (Circo Escola – Instituto Criança Cidadã) – no local até 31 de dezembro

– CadMóvel II

Endereço: avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso (CEU Bonsucesso) – no local até 31 de dezembro

– CadMóvel III

Endereço: rua Crato, 197, Parque Uirapuru (ACM – Associação Cristã de Moços) – no local até 29 de novembro