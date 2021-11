Guarulhense é campeão do torneio da Confederação Sul Americana de Tênis

O guarulhense Marcco Iannoni, de 14 anos, foi campeão do torneio Bahia Juniors Cup, na categoria com pontos no ranking Sul-Americano da Confederação Sul-Americana de Tênis (COSAT), que aconteceu na última sexta-feira (06) em Salvador. Para chegar à final, Iannoni venceu cinco jogos na categoria simples, jogando sozinho, e quatro na dupla, com o baiano Guilherme Barral Costa, também conquistando medalha.

Foi aos quatro anos de idade que Iannoni começou a praticar o esporte; na época, como uma brincadeira. O atleta conta que o interesse pelo tênis veio através de seu pai. “Eu via o meu pai jogar e comecei a brincar com ele e a fazer aulas, mas só por lazer e hobby. A minha paixão mesmo era o futebol, até que eu percebi que tinha mais afinidade com o tênis”, explicou.

Aos 10 anos, Iannoni entrou para o Centro de Formação de Tenistas (CFT) e os treinamentos começaram a ser levados com seriedade. Daí em diante, começou a se dedicar totalmente ao esporte e às competições. Para chegar ao torneio Sul-Americano, o atleta conta que treinou todos os dias por três horas e, apesar da pandemia, continuou participando de campeonatos, ainda que inferiores ao disputado na semana passada, para manter o nível de competição.

Além do título Sul-Americano da Cosat, o atleta já ganhou dois títulos brasileiros, aos quais participavam tenistas do país inteiro, além de torneios da federação do nível estadual de São Paulo.

Iannoni conta que seu objetivo principal no esporte é se tornar top 100 do mundo no ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e nunca parar de jogar tênis “Eu vou ser um grande tenista, se tudo der certo e se Deus quiser. Trabalhar dia a dia muito duro, com muita confiança e dedicação ao esporte”, disse. Além disso, conta como se sentiu ao receber os títulos do torneio Bahia Juniors Cup. “Eu fiquei muito feliz e me senti recompensado pelo trabalho de foco, luta e paixão pelo esporte, trabalhando duro, dando meu 100% e me entregando 100% ao esporte. Isso foi muito importante. É muito gratificante, eu me sinto orgulhoso pela conquista e seguirei firme na prática e no dia a dia para que venham mais resultados como esse”, concluiu.

O torneio

O campeonato, realizado entre os dias 31 de outubro e 06 de novembro, aconteceu no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador, na Bahia, e contém classificatórias da Sul-América inteira. Ao se classificarem e encerrarem o ano em top 6, os tenistas ganham gratuitamente a passagem para competir no Giro Europeu, que são torneios internacionais da Federação Internacional de Tênis, (ITF – sigla para o nome inglês International Tennis Federation).

Nele, 32 atletas que possuem ranking entram na chave principal, enquanto outros 32 disputam o qualifying. Desses, apenas seis são classificados para a chave principal do torneio. Se classificam os atletas que vencerem as quartas de finais e avançarem para a semifinal. Nomes como Guga, Fernando Meligeni, Marcelo Melo, Teliana Pereira, além de outras grandes estrelas do tênis brasileiro já participaram deste torneio.