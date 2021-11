Museus pouco conhecidos em São Paulo são ótima opção para o feriado

Neste feriado do dia 15 de novembro é possível aproveitar o dia de folga com uma programação diferenciada. Para quem gosta de museus, a cidade de São Paulo conta com diversas opções para todos os gostos. Há espaços pouco conhecidos do público, mas que são uma ótima alternativa para quem ainda não decidiu o que fazer.

Um deles é o Museu do Relógio Professor Dimas de Melo Pimenta, que realiza sua 48ª Retrospectiva, evento que ocorre anualmente no feriado do dia 15 de novembro. É a única data do ano que abre em um final de semana e feriado, ou seja, uma oportunidade única para quem não pode visitá-lo durante a semana.

Detentor de um acervo de mais de 600 peças vindas de todas as partes do mundo, o museu foi fundado em 1950 pelo Prof. Dimas de Melo Pimenta, a partir de sua coleção pessoal. Ele também é fundador da DIMEP, a mais antiga fabricante de relógios de ponto do país. O grande destaque da retrospectiva este ano será o Relógio Galileu Galilei.

Confira os museus diferenciados que estarão de portas abertas para visitação:

Museu do Relógio – 48ª Retrospectiva

Av. Mofarrej, 840 – Vila Leopoldina, São Paulo – SP, CEP: 05311-000 (DIMEP)

Funcionamento: Segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

De 12 a 15 de novembro, das 10h às 17h.

Ingressos: gratuitos.

Museu de Arte Sacra

Av. Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo – SP

Funcionamento: Terça a domingo, das 09h às 17h. Segunda dia 15 de novembro não abre. Venda de ingressos até às 16h30 e aos sábados a entrada é gratuita.

Ingressos: R$6 (estudantes pagam meia, policiais, professores da rede pública e maiores de 60 não pagam)

Venda antecipada de ingresso: https://bileto.sympla.com.br/event/66614/d/114792

Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia (MuBE)

R. Alemanha, 221 – Jardim Europa, São Paulo – SP, 01448-010

Funcionamento: Quarta a domingo das 11h às 17h. Segunda dia 15 de novembro não abre.

Ingressos: gratuito

Museu da Cultura Afro

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Parque Ibirapuera, São Paulo – SP – próximo ao Portão 10

Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 17h (permanência até 18h). Segunda dia 15 de novembro não abre.

Ingressos: entrada inteira: R$ 15,00 / meia entrada: R$ 7,50 – Grátis às quartas-feiras.

Venda antecipada de ingresso: https://museuafrobrasil.byinti.com/#/event/doUzT2CzZ4_JPXP3Lnit

Museu da Imaginação

R. Ricardo Cavatton, 251 – Lapa de Baixo, São Paulo – SP, CEP: 05038-110

Funcionamento: Terça a domingo e feriados, das 10h às 13h e das 14h às 17h.

Ingressos: criança inteira R$ 140, meia R$ 70 – adulto inteira R$ 50, meia R$ 25,00

Venda antecipada de ingresso: https://www.totalticket.com.br/museudaimaginacao

Museu da Imigração Japonesa

Endereço: R. São Joaquim, 381 – Liberdade, São Paulo – SP, CEP: 01508-001

Funcionamento: Terça a domingo, das 13h às 17h. Segunda dia 15 de novembro não abre.

Ingressos: entrada Inteira R$ 16,00 / Meia Entrada: R$ 8,00 (Venda somente na bilheteria)

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

Av. Nazaré, 481 – Ipiranga, São Paulo – SP, 04263-000

Funcionamento: Sábados e domingos das 10h às 17h, com distribuição de ingressos até às 16h30. Entrada apenas com horários agendados. Segunda dia 15 de novembro não abre.

Ingressos: gratuitos.