O segredo para um bom desempenho no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um momento importante na vida dos jovens que têm o objetivo de conquistar uma vaga em uma universidade pública ou uma bolsa em uma instituição privada. Mas, para que o estudante tenha um bom desempenho na prova, é preciso mais que responder corretamente às questões de múltipla escolha: o interessado em ingressar num curso superior precisa ter senso crítico para desenvolver uma boa redação. Um dos segredos para um bom desempenho no Enem é, portanto, caprichar na escrita.

A instituição sem fins lucrativos norte-americana Education Northwest, que atua para transformar o ensino e a aprendizagem, desenvolveu um modelo de instruções chamado 6+1 Trait Writing para ajudar educadores a trabalharem a escrita com os alunos em sala de aula. Segundo o artigo publicado no site da organização, um bom texto conta com a mensagem principal, uma boa estrutura, opinião crítica, vocabulário adequado, ritmo e fluência, gramática correta e boa apresentação.

Portanto, o estudante que tem formação crítica e sabe se expressar sai na frente na hora de escrever uma redação para o Enem. Vale ressaltar que, entre os critérios de avaliação da prova, estão a capacidade de interpretação e de organização das ideias, a argumentação e a capacidade de propor soluções. Tudo isso é adquirido por meio de metodologias voltadas à criação e ao protagonismo infantil e esses conceitos devem ser aplicados já nos primeiros anos escolares. Afinal, é desde a infância que o senso crítico se desenvolve.

É claro que, com o advento da pandemia, as escolas enfrentaram muitos desafios e precisaram se adaptar às pressas ao ensino remoto. Infelizmente, isso ainda é uma dificuldade para boa parte das instituições, especialmente as públicas, e, por isso, muita coisa acabou ficando para trás. No entanto, os educadores não podem deixar de estimular seus alunos, promovendo a criação de coisas novas. Ao longo desses anos atuando com crianças, conseguimos entender que as novidades são indispensáveis para instigar a reflexão.

Lá na frente, nos últimos anos escolares, tudo isso fará diferença não apenas na hora de escrever uma boa redação para o Enem, mas também quando este jovem vier a ingressar no mercado de trabalho, que cada vez mais exige discernimento e respeito aos valores e às diferenças socioculturais. Precisamos colocar os alunos no centro da aprendizagem agora, estimular a curiosidade e a criatividade para que, no futuro, eles possam se destacar como universitários e como profissionais. O caminho para isso é o da democratização do ensino e das metodologias que acompanham as novas demandas.