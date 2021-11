Guarulhos sedia o Campeonato Brasileiro de Handebol Infantil

A cidade de Guarulhos sediará o Campeonato Brasileiro de Handebol Infantil Masculino entre os dias 16 e 20 de novembro no CEU Jardim Cumbica, evento organizado pela Prefeitura. Atual campeão do torneio, o Guarulhos/Aciseg/Herkules busca o bicampeonato nacional. Além do time guarulhense, o certame contará com o Celes/Guarulhos, Sport Recife (PE), Ceilândia (DF), Pinheiros, Suzano, Campo Verde (MT) e Timonense (PI).

No primeiro dia de competição, que terá a participação de aproximadamente 150 atletas, a equipe Celes/Guarulhos enfrentará o EC Pinheiros às 14h. Em seguida, o Guarulhos/Aciseg/Herkules joga contra o Timonense EC, às 18h30. A grande final acontece no sábado (20), às 13h30.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, trazer um campeonato nacional é de suma importância para o esporte local. “Guarulhos sediará um grande evento, recebendo atletas de cinco estados diferentes. Estamos satisfeitos em entregar um evento dessa proporção, além de proporcionar o desenvolvimento da modalidade em nosso município”, disse.

A competição será coordenada pela Confederação Brasileira de Handebol, em ação integrada com as federações.