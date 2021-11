Beneficiários do BPC/Loas têm novo calendário de inscrição no Cadastro Único

As pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e que ainda não fizeram a atualização do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) devem se cadastrar conforme o mês de aniversário, de acordo com o novo calendário estipulado pelo Ministério da Cidadania. A falta do cadastramento pode acarretar o bloqueio ou a suspensão do benefício.

Confira abaixo novo calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania:



Desde 2016 o governo federal tornou obrigatória a inscrição no CadÚnico para ter direito ao benefício assistencial, que é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Desta forma, famílias que recebem o benefício e não possuem o CadÚnico ou que estão com dados desatualizados correm o risco de sofrer interrupção no pagamento. Para isso não acontecer, devem procurar os postos de atendimento para regularizar a situação e, depois de inscritas no Cadastro Único, elas devem entrar em contato com o INSS por meio do telefone 135 para informar a realização do cadastro.

Para se inscrever no CadÚnico e regularizar a situação é necessário procurar atendimento junto a um dos postos de atendimento abaixo

– Central do Cadastro Único (é necessário agendamento por telefone ou WhatsApp)

Endereço: avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270

WhatsApp: (11) 94144-8095

– Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Há 12 espalhados pelo município, cujos endereços e telefones estão no link

https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

– CadMóvel I

Endereço: avenida Quinze de Janeiro, 449, Cidade Seródio (Circo Escola – Instituto Criança Cidadã) – no local até 31 de dezembro

– CadMóvel II

Endereço: avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso (CEU Bonsucesso) – no local até 31 de dezembro

– CadMóvel III

Endereço: rua Crato, 197, Parque Uirapuru (Associação Cristã de Moços – ACM) – no local até 29 de dezembro