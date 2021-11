Caminhões ignoram horário de restrição no Trevo de Bonsucesso

Os motoristas de carros de passeio que trafegam pelo Trevo de Bonsucesso denunciam a desobediência de caminhoneiros durante a restrição de horário no tráfego de caminhões pesados no local.

A interdição aos caminhões foi estipulada em dois horários:

– De segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 17h às 20h;

– Aos sábados das 7h às 12h.

A medida é necessária porque atualmente o Trevo de Bonsucesso representa o maior gargalo de trânsito da cidade. Um outro fator que compromete o trânsito da região é a alta densidade populacional dos bairros Jardim Presidente Dutra, Bonsucesso, Pimentas e Água Chata ao redor do trevo, além do tipo de atividade econômica desenvolvida, altamente dependente do modal rodoviário.

As exceções para o tráfego no Trevo de Bonsucesso são os veículos urbanos de carga (VUCs), que são caminhões de pequeno porte destinados à distribuição de mercadorias e abastecimento no meio urbano, com as seguintes dimensões máximas: largura de 2,20m e comprimento de 7,20m, além de veículos de coleta de lixo, aqueles utilizados pelo controle de zoonoses, os destinados a obras e serviços públicos essenciais de infraestrutura urbana, como garantia do fornecimento de energia elétrica, serviços de poda e saneamento básico. Não precisarão obedecer às restrições ainda veículos dos Correios, aqueles destinados aos serviços essenciais de sinalização de trânsito, os de socorro mecânico de emergência, veículos de transportes de valores, caminhões-betoneira quando em operação, além de veículos de transporte de materiais e insumos para as unidades de saúde.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Guarulhos, contudo, não recebeu uma resposta até o fechamento desta matéria.