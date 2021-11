HOJE TV: Delegado Olim discute a imagem das polícias perante a mídia

O HOJE TV desta terça-feira (16) trouxe um tema de extrema popularidade: a imagem das polícias perante a mídia. O jornalista Maurício Siqueira, conversou sobre o assunto com o deputado estadual Delegado Olim (PP).

“No meu tempo de delegado, em que eu ficava todos os dias na rua, sempre me dei muito bem com a mídia, sempre atendi e eles participaram comigo de grandes ocorrências. Porém, hoje nós vivemos em um momento que tudo é ‘politicamente correto’ e é só isso que pode”, disse.

Para ele, a polícia está fragilizada. “Primeiro que ela está sucateada com salários baixíssimos. Os policiais não têm vontade nem de trabalhar pelo que se paga. Eles sabem que nos dias de hoje estão pisando em ovos”, acrescentou.

Segundo o Delegado Olim, o fácil acesso da população aos celulares e a velocidade da internet também influenciam no relacionamento com a polícia. “Hoje, depois da vinda desses novos aparelhos celulares em que tudo é filmado e divulgado, o policial trabalha sempre com medo e com receio. O bom policial não tem receio de nada, mas ele está bem cansado desses que só criticam a polícia”, concluiu Olim.

Um dos casos mais relevantes da carreira do Delegado Olim foi a investigação sobre a morte da advogada Mércia Nakashima, em 2010, em Guarulhos. A advogada foi baleada e morta pelo ex-namorado, Mizael Bispo, sendo encontrada dentro do carro na represa de Nazaré Paulista. O corpo e o veículo foram localizados por um pescador da região somente uma semana depois do crime. Segundo a investigação policial, a jovem de 28 anos foi assassinada porque Bispo, que é ex-policial militar e advogado, não aceitava o fim do relacionamento do casal. Ele foi sentenciado a 22 anos e oito meses de reclusão.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.