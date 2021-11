HOJE TV: Filantropa explica de onde surgiu a ideia de iniciar o Projeto Frutificai

Apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV da última segunda-feira (15) contou com a participação de Cristina Rodrigues, secretária e filantropa, que explicou de onde surgiu a ideia de iniciar o Projeto Frutificai.

Cristina contou que ela e o marido participam de um grupo de casais da igreja e o mesmo se chama Frutificai. “Nós fizemos um encontro de casais com Cristo em 2017, quando foi criado esse grupo. No ano passado estava bem frio e vi uma notícia sobre um morador de rua que tinha morrido devido às baixas temperaturas. Foi quando perguntei nesse grupo o que poderíamos fazer para ajudar essas pessoas”, explicou.

O Projeto Frutificai teve início em 21 de agosto de 2020, no auge da pandemia. “Um dos integrantes do projeto é o Fagner, bombeiro do Estado de São Paulo, que conseguiu arrecadar R$ 180 entre os bombeiros neste dia e me perguntou o que daria para fazer com esse dinheiro. Arrecadamos também uns 30 cobertores e decidimos que compraríamos 100 pães e faríamos cinco litros de café e sete litros de chocolate quente. Então fomos entregar para as pessoas de rua nas praças Getúlio Vargas e IV Centenário, além do Teatro Adamastor e embaixo do Viaduto Cidade de Guarulhos”, completou Cristina.

